The Phone : c'est quoi ce téléphone sans internet qui entend lutter contre le cyberharcèlement ?

Fort d'un certain succès suite à son passage dans l'émission "qui veut être mon associé ?", la startup "The Phone" lance aujourd'hui son premier téléphone sans internet dans le but de conquérir de futurs utilisateurs.

Le marché du smartphone est de plus en plus ardu. Mais qu'en est-il du marché des téléphones ? C'est l'aventure dans laquelle se sont lancés Maïlys Cantzler et son fils Viktor Bach en fondant la startup "The Phone". Apparue dans l'émission "qui veut être mon associé ?" sur M6, l'entreprise a réussi à suffisamment intéresser les investisseurs pour lancer un produit assez rare en 2025 : un téléphone portable sans connexion à internet.

The Phone est donc un smartphone sans le côté "smart". Il s'agit d'un terminal basé sur Android et dépourvu de puce Wifi et Bluetooth. Le téléphone ne dispose ainsi que de quatre applications :

Appels

SMS

Répertoire

Paramètres

Ces derniers disposent également d'assez peu de personnalisation puisque l'on parle surtout du fond d'écran et des sonneries d'appels et de notifications. Bref, The Phone opère un véritable retour dans le passé en proposant un appareil digne de nos bons vieux Nokia.

© The Phone

Quelles sont les caractéristiques de The Phone ?

Outre un système d'exploitation un peu daté (Android 11 avec une surcouche logicielle maison), The Phone se vante d'être plutôt solide avec une certification IP68 pour une étanchéité à l'eau et la poussière. Le site internet officiel désigne également The Phone comme "un appareil robuste et durable". The Phone est notamment pourvu d'une batterie de 2300 mAh, ce qui peut paraitre peu, mais sa consommation doit être très basse en l'absence d'options internet et Bluetooth.

Côté connectivité, comme évoqué précédemment, The Phone ne dispose pas d'accès au Wifi ou de puce Bluetooth. Vous ne pourrez donc pas y appairer des appareils comme vos AirPods. Le téléphone est compatible avec les bandes 3G pour les communications.

Malgré la présence claire d'un bloc photo qui n'est pas sans rappeler celui d'un bon vieux Samsung Galaxy, The Phone n'est pas pourvu de capteurs pour réaliser des photos ou vidéos.

L'entreprise fournit cependant un chargeur, une vitre de protection, des écouteurs filaires (vu que le téléphone ne possède pas de Bluetooth) et une coque transparente.

Un téléphone pensé contre l'addiction aux écrans et le cyberharcèlement

The Phone se présente comme une alternative aux smartphones traditionnels qui peuvent créer une certaine addiction aux écrans, notamment chez les plus jeunes. Bien que la cible la plus logique du téléphone soit les plus jeunes, The Phone est totalement disponible pour les personnes plus âgées qui ne veulent pas s'encombrer d'un accès à internet ou aux réseaux sociaux. Ainsi, la firme entend lutter contre les dérives du smartphone telles que l'addiction, les contenus indésirables ou le cyberharcèlement.

The Phone est disponible depuis le 6 février 2025 avec une livraison sous 2 à 4 jours ouvrés. Deux modèles sont disponibles : la version de base à 100 euros ou le The Phone + à 129 euros qui embarque une puce 4G et des composants améliorés pour davantage de fluidité.