Test du Nothing Phone (3a) : la belle surprise de ce début d'année

Un an après la sortie de son Phone (2a), Nothing revient sur le devant de la scène avec son tout nouveau Phone (3a). Le smartphone milieu de gamme a été une véritable surprise.

Jamais deux sans trois. Nothing revient en force avec son tout dernier smartphone, le Phone (3a). Avec son allure robotique et son interface Glyph, la marque londonienne reprend ses caractéristiques signatures. La lignée des "a", qui se veut abordable mais à la hauteur, reprend donc l'identité des produits Nothing, tout en intégrant des nouveautés intéressantes et inattendues.

Nous avons pu prendre en main le tout nouveau Phone (3a) le temps de quelques semaines. L'occasion pour nous de pouvoir explorer les capacités du dernier produit de Nothing, ses nombreuses qualités, mais aussi ses quelques défauts.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Nothing Phone (3a) Un design original et attirant

Une interface Glyph toujours aussi plaisante

toujours aussi plaisante Une autonomie très bonne

Des performances tout à fait correctes Un appareil photo qui peut mieux faire

qui peut mieux faire Une IA quelque peu anecdotique

Un design toujours aussi original

Voilà incontestablement le plus grand point fort du Phone (3a). Fidèle à son identité si caractéristique, Nothing a de nouveau misé sur un design moderne et tech inégalé sur le marché. Avec un dos transparent qui laisse apparaître tous les composants de l'appareil, les fans de Nothing ne seront pas dépaysés. Il est vrai que le Phone (3a) ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Phone (2a), particulièrement en ce qui concerne la disposition des LED Glyph autour des caméras arrière.

Le Phone (3a) comporte 3 LED Glyph, tout comme son prédécesseur. Les lumières s'allument de différentes façons selon si la nature de la notification reçue, qu'il s'agisse d'un message, d'un appel ou d'une application quelconque. Le système Glyph fonctionne également comme un minuteur, faisant progresser une barre lumineuse au fur et à mesure que votre rendez-vous ou votre évènement se rapproche. Nous avons particulièrement apprécié le fait que les lumières puissent interagir avec le rythme des musiques jouées sur le smartphone.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Malgré la ressemblance, il est impossible de confondre le Phone (3a) avec son grand frère. Grâce à l'ajout d'une troisième caméra à l'arrière du smartphone, le dernier appareil de Nothing se pare d'une véritable identité, que nous avons particulièrement appréciée.

Malgré un écran large de 6,77 pouces, le Phone (3a) est agréable à manipuler. Nothing a intelligemment positionné ses boutons sur le côté du téléphone, permettant une prise en main facile et un accès à toutes les fonctionnalités sans avoir à replacer ses doigts. Plutôt léger, le Phone (3a) ne pèse que 201 grammes.

Le Phone (3a) est disponible en trois coloris différents, à savoir Blanc, Noir ou Bleu. À noter que cette dernière couleur n'est accessible que sur le site officiel de Nothing.

Un écran qui fait le travail

Comme précisé plus haut, le Phone (3a) est un grand smartphone. Avec un écran AMOLED large de 6,77 pouces, Nothing nous propose un appareil plus large encore que le Phone (2a), qui atteignait lui 6,7 pouces. Si l'écran propose une largeur appréciable, nous déplorons en revanche la largeur des bandes noires qui le ceinturent.

© Valentin Gasselin / Linternaute

L'écran du Phone (3a) présente un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz ainsi qu'une qualité Full HD+. La qualité est donc au rendez-vous. La luminosité du smartphone de Nothing s'adapte efficacement à l'environnement qui est autour, qu'il fasse grand soleil ou nuit noire. L'écran possède une capacité maximale de 3000 nits.

Malgré ses qualités, l'écran du Phone (3a) cache un défaut majeur et pour le moins surprenant. En effet, nous avons pu remarquer au cours de notre test que l'écran du smartphone de Nothing marquait rapidement. Au fil des jours, nombreuses ont été les rayures à s'accumuler les unes à côté des autres, et ce jusqu'à envahir l'écran. Un problème de taille lorsque l'on sait que l'atout principal du Phone (3a) est son système de Glyph, et que le smartphone est fait pour être posé dos vers le ciel.

Enfin, le Phone (3a) intègre un système de reconnaissance faciale ainsi qu'un capteur d'empreintes performants, permettant de déverrouiller le smartphone rapidement et sans problèmes.

Des performances au rendez-vous

Doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, le Phone (3a) marque une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, qui lui embarquait un Mediatek Dimensity 7200 Pro. Grâce à cette évolution, le smartphone de Nothing peut faire aisément tourner les jeux mobiles, y compris les plus gourmands en ressources, comme Genshin Impact ou bien PUBG. Ces derniers tournent à 60 IPS (Image Par Seconde) et ne subissent aucun freeze lorsque nous appliquons la qualité élevée.

Le Phone (3a) ne présente qu'une légère surchauffe après environ 30 minutes de jeu. Un vrai atout au vu du prix on ne peut plus accessible (du smartphone de Nothing.

L'appareil photo, le point noir du Phone (3a)

Si le Phone (3a) a jusqu'à présent fait preuve de qualité sur toute la ligne, l'appareil photo se présente comme un point faible. Avec trois capteurs arrière, soit un de plus que le Phone (2a), le nouveau smartphone de Nothing enclenche une nette évolution. Avec un capteur principal et un téléobjectif de 50 Mpx ainsi qu'un ultra grand-angle de 8 Mpx, les clichés capturés sont détaillés et de bonne qualité.

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

Nous notons toutefois que le Phone (3a) a une fâcheuse tendance à noircir les photographies. Une sorte de filtre sombre recouvre chaque cliché capturé, ce qui ne permet pas une fidèle retranscription des couleurs de la réalité. Si ce voile ne gâche pas la photo en soit, les images arborent parfois une ambiance lugubre.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Concernant le zoom, le Phone (3a) parvient à capturer des images de bonne qualité, malgré des sujets lointains. En témoigne cette fontaine parisienne, qui conserve des traits plutôt nets, malgré des couleurs peu fidèles.

© Valentin Gasselin / Linternaute

© Valentin Gasselin / Linternaute

Nous regrettons en revanche l'absence d'outils IA pour améliorer une image. Malgré un bouton "Améliorer", qui changera quelque peu le ton de votre cliché grâce à l'intelligence artificielle, aucune autre fonctionnalité n'est au rendez-vous. Un défaut d'autant plus prégnant que la grande majorité des derniers smartphones sortis sur le marché intègrent toute une palette d'outils IA.

Essential Space, la principale nouveauté du Phone (3a)

Grande nouveauté introduite par le Phone (3a), le bouton Essential Space se présente comme un nouvel atout phare des smartphones Nothing. Positionnée juste en dessous du bouton Allumer/Éteindre, la touche revêt une couverture en métal lisse qui permet de la distinguer des autres. Comme ses concurrents, Nothing cherche à donner de plus en plus d'importance à l'intelligence artificielle, avec une approche somme toute plus originale.

© Valentin Gasselin / Linternaute

De fait, l'Essential Space se veut être pratique et efficace. Le Phone (3a) permet, grâce à son nouveau bouton, de conserver vos pensées du moment, d'écrire ce qui vous passe par la tête, d'enregistrer une note vocale... Plusieurs actions peuvent être réalisées sur cette même touche.

En cliquant une seule fois sur l'Essential Space, il est possible de noter les mots qui nous traversent l'esprit, tandis qu'en appuyant longuement, le Phone (3a) enregistre votre voix pour que vous retrouviez plus tard vos propos du moment. Enfin, en double-cliquant, le smartphone ouvre l'application Essential Space, au sein de laquelle sont répertoriés tous vos souvenirs.

Innovante, cette fonctionnalité demeure toutefois anecdotique. L'usage du bouton Essential Space s'est montré très rare au cours de notre test, même si nous n'excluons pas qu'il puisse s'avérer primordial dans certaine situation. Nous avons apprécié l'originalité de Nothing avec cette nouvelle touche, mais il ne s'agit sûrement pas d'un atout décisif pour le Phone (3a).

Une autonomie vraiment appréciable

Pas de grands changements concernant l'autonomie du Phone (3a), celui-ci intégrant comme son prédécesseur une batterie de 5000 mAh. Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-dessous, l'autonomie du smartphone est très appréciable, puisque celui-ci n'a perdu que 50% sur toute la journée du mercredi, pour 2h11 d'utilisation.

© Valentin Gasselin / Linternaute

D'après la marque londonienne, la smartphone serait très résistant, puisqu'il conserverait 90% de ses capacités après 1200 cycles de charge, ce qui équivaut à plus de 3 ans.

Grâce à une charge rapide de 50W, le Phone (3a) se recharge complètement en une heure environ : un vrai atout pour l'appareil de Nothing.

Connectivités

Le Phone (3a) est compatible avec le Wi-Fi 6 et le réseau 2G/3G/4G/5G. Le smartphone de Nothing fonctionne avec le Bluetooth 5.4, nous permettant de le coupler avec toutes sortes d'objets connectés sans rencontrer le moindre problème. Même diagnostic concernant les appels : les communications étaient claires et audibles.

Conclusion

Notre prise en main du Phone (3a) s'est avérée tout à fait plaisante. Le dernier smartphone de Nothing nous a beaucoup plu, que ce soit en raison de ses performances, de son autonomie, ou encore de son design. Avec une allure geek incomparable sur le marché du mobile, le Phone (3a) a su également se démarquer de ses concurrents avec l'ajout de l'Essential Space. Une fonctionnalité originale mais anecdotique qui justifie l'apparition d'un tout nouveau bouton.

Si l'Essential Space n'est pas un argument de vente remarquable, il convient de noter l'approche originale de Nothing avec l'intelligence artificielle. La marque anglaise a cherché à rendre son Phone (3a) pratique, simple d'utilisation et efficace, contrairement à ses concurrents qui multiplient à tout va les fonctionnalités IA.

Le Phone (3a) a surtout perdu de sa splendeur à cause des capacités limités de son appareil photo. Les clichés capturés sont sombres et ne représentent pas avec fidélité les couleurs de votre environnement. Malgré ce défaut, le smartphone de Nothing a été une belle surprise en ce début d'année.