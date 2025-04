Samsung One UI 7 : quand la mise à jour va-t-elle arriver sur votre appareil ?

La mise à jour One UI 7 est enfin disponible pour tous les possesseurs de Samsung Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, quatre mois après la sortie de sa version bêta.

La dernière mise à jour de Samsung, One UI 7, est enfin disponible pour l'ensemble des utilisateurs français. Les possesseurs de Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra pourront, ce jeudi 10 avril 2025, profiter des dernières nouveautés de la marque sud-coréenne.

One UI 7, c'est quoi ?

Pour ceux qui ne sont pas spécialement tournés vers la tech, One UI 7 est une interface utilisateur alimentée par Android 15 qui était déjà adoptée depuis leur sortie par les derniers Galaxy S25. One UI 7 avait initialement été déployée le 7 avril dernier pour la génération précédente, mais peu de Français prétendaient pouvoir en bénéficier.

Ce jeudi 10 avril 2025 signe donc une généralisation de l'accès à One UI 7 pour l'ensemble du territoire français. À noter qu'en plus des modèles S24, d'autres smartphones Samsung devraient prochainement accueillir cette nouvelle interface, à savoir les Galaxy Z Fold 5 et 6, Z Flip 5 et 6, S23, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S9 et S10.

Quelles nouveautés pour One UI 7 ?

One UI 7 promet, une fois n'est pas coutume, davantage d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Le principal atout de cette nouvelle version repose sur la Now Bar, une petite encoche en bas du smartphone qui permet de visualiser ses notifications importantes sans avoir à déverrouiller l'appareil. Mentionnons également la Now Brief, un widget implanté sur l'écran d'accueil, qui dresse un résumé personnalisé de la journée.

Linternaute a pu d'ores et déjà se faire un avis sur les nouveautés de One UI 7. Pour en savoir plus, cliquez sur l'article ci-dessus.