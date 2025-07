Des internautes sont choqués : cet iPhone n'a pas de caméra et est bien plus cher qu'un modèle classique

Ces iPhone très rares, sans caméra et pourtant très chers, ne sont utilisés que dans un contexte précis.

Chaque année, Apple propose de nouveaux iPhone aux améliorations de plus en plus significatives. La firme met notamment souvent l'accent sur la qualité photo de ses nouveaux capteurs au sein des iPhone Pro et iPhone Pro Max. En augmentant la taille de ces capteurs ou le nombre de leurs mégapixels, Apple garantit une excellente expérience photo sur ses iPhone.

Mais récemment, plusieurs internautes ont été stupéfaits de découvrir des vidéos et des photos montrant un iPhone entièrement dépourvu de caméra. Un modèle unique et que l'on ne peut retrouver dans des commerces classiques comme la Fnac ou Boulanger. Inutile de chercher sur le site d'Apple également : vous n'y trouverez aucun iPhone sans capteur photo. Pourtant, ces modèles ne sont pas des inventions traduites en images par une IA : ils sont bien réels, mais ils ne sont utilisés que dans un contexte précis, les rendant très rares.

Ces iPhone très particuliers ne sont trouvables qu'à des endroits très spécifiques. Ils sont généralement réservés aux professionnels qui doivent accéder à des endroits top secret ou consulter régulièrement des documents aux informations extrêmement sensibles. C'est pourquoi ce genre d'iPhone est généralement possédé par des officiels de certains gouvernements ou militaires de l'armée, qui ont accès à des informations hautement confidentielles.

En effet, dans certains métiers, il est parfois interdit de pénétrer dans un lieu avec votre smartphone, en particulier avec un capteur photo ou vidéo. La raison n'est pas vraiment liée à la fonction téléphone en elle-même, mais à la possibilité de prendre rapidement des photos avec la caméra de l'appareil. C'est pourquoi certains militaires décident de s'équiper d'iPhone qui ne disposent d'aucune caméra.

Ces iPhone très rares sont bel et bien conçus par Apple, comme des modèles classiques. Les militaires et professionnels du gouvernement qui souhaitent disposer d'un iPhone sans caméra (ou qui en ont besoin pour leur travail) doivent, au préalable, s'équiper avec un iPhone classique. Ils doivent ensuite passer par une société externe qui propose des kits entièrement conçus pour démonter la caméra et remplacer le dos de l'appareil. L'une de ces sociétés les plus connues est NonCam qui propose, par exemple, un kit pour retirer la caméra d'un iPhone 7 pour environ 170 dollars.

Le site propose également des iPhone déjà dépourvus de leurs objectifs photo. Ces derniers sont cependant bien plus onéreux que les modèles classiques puisqu'un iPhone SE (2020) y est notamment proposé à partir de 1380 dollars (alors que ce modèle est sorti aux alentours des 400 $ aux Etats-Unis).