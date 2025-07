C'est fini pour ces smartphones : Google Chrome annonce la fin de leur support à venir

Certains modèles de smartphone comme Samsung ou Xiaomi encore très répandus sont concernés.

Votre smartphone a quelques années derrière lui ? Il va bientôt être temps de vérifier sa version d'Android et si des mises à jour sont disponibles ! Google vient d'annoncer, à demi-mot, que certains appareils ne pourront bientôt plus profiter de l'ensemble de ses services et fonctionnalités. Cette décision n'impacte cependant que certains modèles sortis il y a quelques années. Quand on sait que les Français gardent leur smartphone de plus en plus longtemps, il y a tout de même de quoi s'inquiéter.

Plus précisément, les modèles concernés par cette annonce sont des smartphones Android. Les possesseurs d'iPhone peuvent donc souffler un peu. Si vous possédez un appareil Android, il convient d'aller vérifier si votre modèle est concerné par la liste en question. Il s'agit des smartphones qui ne peuvent pas bénéficier de la 10e version d'Android.

Si votre smartphone est concerné, ce dernier ne bénéficiera bientôt plus des mises à jour de sécurité pour Google Chrome. L'application ne va pas s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain et vous pourrez toujours en profiter sur votre appareil... Mais avec des risques. Ces mises à jour sont cruciales pour ne pas entrainer des problèmes de compatibilité avec certains sites web ou corriger des failles de sécurité majeures qui pourraient être exploitées par des cyber criminels. Concrètement : Google arrête de vous protéger lorsque vous naviguez en ligne.

La prudence est donc de mise si jamais votre smartphone est concerné. Parmi les appareils touchés par ce changement de Google, nous trouvons l'ensemble des téléphones bloqués à Android 8 ou Android 9 qui ne peuvent pas installer la version 10 de leur système d'exploitation. Cela concerne des modèles assez répandus comme les Samsung Galaxy S8, S9, le Note 8 ou le Note 9 qui sont sortis en 2017 et 2018. Du côté des autres marques, nous pouvons noter les Huawei P20 et Mate 10, mais également les Xiaomi Mi A1 et Mi A2 sortis durant les mêmes périodes.

Pour vérifier si votre smartphone est concerné par ce changement, il convient d'ouvrir l'application "paramètres" puis dans l'onglet "système" pour trouver l'option de mise à jour. En cliquant dessus, vous obtiendrez la version actuelle de votre téléphone. Si une mise à jour vous est proposée, il est conseillé de l'effectuer rapidement surtout si votre appareil est assez vieux. Vous vous assurez ainsi d'un bon fonctionnement de votre mobile, mais également d'une protection accrue contre les failles de sécurité pouvant être exploitées.

La décision de Google n'est pas à prendre à la légère si vous avez l'habitude de naviguer avec Google Chrome. Si votre mobile ne supporte pas Android 10, il existe tout de même des alternatives. La plus sécurisée serait d'acquérir un nouveau smartphone plus récent, mais nous savons bien que cela a un coût. Si vous désirez tout de même continuer de naviguer sur le web avec votre appareil, nous vous conseillons d'abandonner l'utilisation de Google Chrome et de passer à un autre navigateur qui supporte encore votre version d'Android comme Mozilla Firefox. L'abandon des appareils sous Android 8 et 9 par Google Chrome sera effectif au moins d'août 2025, c'est pourquoi il est recommandé d'agir rapidement.