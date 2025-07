J'ai arrêté de poser mon téléphone face visible sur mon bureau, ce simple geste a changé mon quotidien

Cette habitude est bien plus dangereuse que vous ne le pensez, que ce soit pour vous ou votre smartphone.

Les smartphones sont tellement rentrés dans notre quotidien que nous avons désormais tous nos petites habitudes avec et une multitude de gestes dont nous n'avons même plus conscience. Qu'il s'agisse de les garder à côté du lit le soir ou de les consulter régulièrement, chacun utilise son téléphone de manière consciente, mais aussi parfois au travers de réflexes totalement inconscients.

Il y a cependant une habitude très répandue qui n'est pas anodine et que partage d'ailleurs l'auteur de ces lignes : poser son téléphone sur une table, face visible. Ce geste anodin a pourtant de nombreux inconvénients que beaucoup ignorent et qui peuvent causer des préjudices à votre smartphone, mais également à votre propre personne.

Il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles il est recommandé de ne pas poser son smartphone face visible sur une table. La plus évidente vient évidemment de la confidentialité. A longueur de journée, mon téléphone ne cesse de s'allumer pour afficher les notifications reçues sur mon smartphone. De par mon métier, il n'est cependant pas rare de recevoir des informations confidentielles ou même personnelles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai stoppé de placer mon smartphone face visible sur mon bureau.

Un autre avantage observé avec ce petit changement : la réduction de mon temps d'écran. Un smartphone posé avec la face visible va beaucoup plus capter mon attention lorsque je reçois des notifications. Chaque fois que l'écran de mon téléphone s'allume, un réflexe pavlovien va me conduire à m'en saisir immédiatement et à passer du temps dessus. En retournant simplement mon mobile sur mon bureau, je diminue grandement mon temps d'écran et reste davantage concentré sur ma journée de travail et mes interactions sociales en étant plus "présent".

Nous n'y pensons pas forcément, mais un smartphone qui s'allume régulièrement pour afficher des notifications va aussi forcément consommer davantage de batterie qu'un téléphone posé face contre une table. Il m'a suffit d'opérer ce simple petit changement pour augmenter l'autonomie de mon appareil ! Si vous avez peur de manquer certaines notifications importantes, il est toujours possible de se munir d'une montre ou bracelet connecté ou de paramétrer les notifications pour faire vibrer votre smartphone dans certains cas bien précis (un appel par exemple).

Certains pourront également arguer le fait que poser son écran face contre table permet de protéger l'écran contre d'éventuelles éclaboussures ou chutes. Je n'adhère pas vraiment à ces théories puisque votre écran peut alors être apposé contre d'éventuelles poussières ou mini débris qui pourront l'endommager si vous le laissez contre votre table. Cela peut cependant permettre de montrer un peu plus votre modèle de téléphone si vous en êtes fier. Et je l'avoue, j'aime exposer mon Google Pixel 9 Pro Fold (précision : nous n'avons pas été rémunérés par qui que ce soit pour cet article).