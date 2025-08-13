TikTok déploie un nouveau contrôle parental et somme les utilisateurs de protéger leurs enfants

Jugée nocive pour beaucoup, l'application TikTok renforce son contrôle parental pour aider les parents à surveiller l'activité de leurs enfants.

Fort de ses 1,7 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, TikTok s'impose comme l'un des réseaux sociaux les plus prisés en 2025. Malgré sa popularité toujours plus grandissante, nombreuses sont les inquiétudes concernant la toxicité et la nocivité des contenus apparaissant sur cette plateforme. En réponse, l'application chinoise décide d'améliorer ses outils de contrôle parental.

Face à l'inquiétude des parents, qui ignorent tout de l'activité de leurs enfants sur leurs réseaux, TikTok emprunte le chemin de la transparence. Le réseau social, conscient des critiques qui lui sont faites, opte pour laisser davantage de place aux parents, et donc à la sécurité des plus jeunes. Voici comment se présentent les nouveaux outils de contrôle parental.

Dans l'optique de renforcer la vie privée et le bien-être des mineurs, TikTok a annoncé cinq nouvelles fonctionnalités de surveillance sur son site officiel. La première voit l'arrivée d'une notification automatique envoyée aux parents lorsque l'enfant publie du contenu public sur TikTok. Un moyen de les alerter lorsqu'une photo, une vidéo ou une story est mise en ligne, et donc visible par le reste des utilisateurs de la plateforme.

Les parents ont également la possibilité de bloquer des comptes TikTok pour protéger leurs adolescents et réguler les contenus jugés inadaptés. Les publications des profils bloqués n'apparaîtront plus dans le fil de recommandations et les comptes seront impossibles d'accès. Toutefois, l'enfant peut envoyer une demande de déblocage à sa famille.

Il est désormais possible aux parents de consulter les thèmes choisis par l'enfant dans l'outil " Gérer les sujets ". TikTok propose cette fonctionnalité pour personnaliser l'algorithme de ses utilisateurs selon les sujets qui l'intéressent le plus (humour, sport, arts…). " Les parents d'utilisateurs âgés de 16 à 17 ans pourront par exemple savoir : si le téléchargement de contenus est autorisé par leur adolescent, ou si ses vidéos peuvent être utilisées pour réaliser des Duos (Duet) ou des Montages collaboratifs (Stitch) ", peut-on lire sur le site.

Régulièrement pointée du doigt pour les risques d'addiction qu'elle suscite, l'application TikTok prévoit d'accorder d'avantage d'importance au bien-être numérique. Le réseau lance les " Mission Bien-Être ", de " courtes activités ludiques conçues pour encourager les bonnes habitudes numériques ". TikTok planche sur une interface dédiée au bien-être, qui informera l'adolescent sur ses heures de sommeil ou son temps d'écran.

A noter que ces nouveautés concerneront le Mode Connexion Famille, lancé en 2020, qui permet aux parents de relier leur compte TikTok à celui de leurs enfants. Celles-ci seront disponibles dans les semaines à venir pour les utilisateurs du monde entier.