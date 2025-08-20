Si vous recevez ce message innocent sur votre téléphone, il s'agit probablement d'un piège

Malgré son apparence innocente, ce genre de message doit susciter en vous la plus grande méfiance

Il n'est pas rare de recevoir parfois sur son téléphone de drôles de message nous incitant à cliquer sur des liens douteux. La plupart du temps, ceux-ci sont envoyés par un supposé livreur incapable de livrer tel ou tel colis, car il ne passait pas par la boîte aux lettres.

Mais de nouveaux messages, inédits et originaux, risquent de bientôt apparaître sur votre téléphone. Ces derniers, beaucoup plus trompeurs, semblent avoir été rédigés par une véritable personne et réussissent davantage à faire réagir leurs victimes. Le site Malwarebytes retrace quels genres de texte vous êtes susceptibles de rencontrer à l'avenir. Les ouvrir pourrait vous coûter cher !

Malgré leurs apparences innocentes et bienveillantes, ne tombez pas dans le piège de ces SMS frauduleux. Il est pourtant difficile de résister à leur répondre, d'autant plus qu'ils peuvent avoir été écrit par des personnes de votre entourage cherchant à prendre contact avec vous.

Il est possible par exemple de recevoir de courts messages comme " Salut " ou " Hey ", qui vous incitent à engager une conversation avec les cybercriminels. Les arnaqueurs redoublent parfois d'intelligence, en changeant la formule : " Salut, j'ai remarqué que tu étais enregistré dans mes contacts, peux-tu me rappeler où est-ce que nous nous sommes rencontrés ? ".

Ces messages à première vue anodins vous proposent parfois des activités ou un rendez-vous, comme si le numéro associé était celui d'un ami proche, voire plus. " Est-ce que tu te souviens de ce qu'il s'est passé hier soir ? ". Les exemples sont très nombreux, mais tous les SMS reçus chercheront à susciter une réponse de votre part.

Si vous faîtes l'erreur d'écrire un message en retour, les cybercriminels en profiteront pour engager une conversation amicale. L'objectif : gagner votre confiance pour au final récolter vos données personnelles.

Il est donc préférable de ne pas du tout répondre aux avancements qui vous sont faits par SMS. Céder aux messages des cybercriminels revient à confirmer que votre numéro est actif et que vous êtes donc susceptibles de tomber dans le panneau. Vous prenez le risque par la même occasion que les arnaqueurs partagent ou vendent votre numéro.

Certains cybercriminels peuvent enregistrer votre profil à long terme pour de futures arnaques. Même si vous ne leur révélez directement aucune information sur vous, ils peuvent analyser votre façon de répondre et votre faculté à vous engager dans une discussion. Votre numéro de téléphone ou votre temps de réponse, qui donnent des renseignements sur votre localisation dans le monde, sont des informations également enregistrées dans votre dossier.

Nous ne pouvons que vous conseiller de bloquer ces numéros et de partager à votre entourage les risques de ces messages dangereux. Veillez surtout à ne jamais cliquer sur les liens que vous partagent ces profils.