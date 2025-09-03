Google Maps ou Waze ? Des experts ont enfin tranché sur la meilleure application de conduite

Basée sur plusieurs critères, cette analyse présente une conclusion plus complexe qu'on ne le pense.

Samsung contre Apple, Mario contre Sonic et désormais Google Maps contre Waze ? C'est l'éternel débat qui a souvent lieu entre les conducteurs habitués à suivre leurs itinéraires grâce à une application de navigation. Si ces dernières ont connu un énorme pic de popularité ces dernières années, on en compte principalement trois très connues : Google Maps, Waze et Apple Plans.

Chacune de ces applications dispose de ses petits avantages, mais également d'inconvénients par rapport à ses concurrents. C'est pourquoi la réponse à la question "quelle est la meilleure application de navigation ?" n'est pas si facile à trancher !

Récemment, une équipe d'experts a décidé de se pencher sur la question en analysant quelle pourrait bien être la meilleure application à utiliser pour vos déplacements, et ce, en fonction de vos habitudes.

Pour sélectionner l'heureux gagnant, l'équipe du site PCMag s'en est tenue à ses habitudes de test : l'application est-elle payante ? Quels sont ses avantages ? Ses spécificités ? Pourquoi l'utiliser plutôt qu'une autre application ? D'emblée, un choix semblait facile à écarter : Apple Plans.

Si Apple Plans brille tout particulièrement aux Etats-Unis, ce n'est pas forcément le cas dans le reste du monde où plusieurs rues et quartiers sont encore assez mal représentés. L'application a cependant quelques gros points forts à savoir ses représentations 3D des environnements, son respect de la vie privée des utilisateurs et sa disponibilité immédiate sur les appareils Apple. Hélas ce dernier point est également son plus gros point faible puisque Apple Plans n'est pas disponible sur Android.

Le candidat le plus en vogue ces dernières années est certainement Waze. L'application a de nombreux points communs avec Google Maps, mais à un gros détail près : son aspect communautaire. Sur Waze, les utilisateurs peuvent se signaler entre eux les problèmes rencontrés sur la route. Ces derniers peuvent être multiples et indiquer aussi bien des ralentissements ponctuels que des accidents ou même la présence de radars de vitesse. Dès lors, PCMag indique que Waze est une excellente application de navigation, mais plutôt destinée à ceux qui ont l'habitude de réaliser des trajets en voiture.

C'est pourquoi les équipes de PCMag ont préféré élire Google Maps comme la meilleure application de navigation au global. Cette dernière ne dispose pas des aspects communautaire de Waze, mais fait un travail formidable pour les itinéraires ou le renseignement autour de lieux et destinations. Ses seuls défauts pointés du doigt sont l'aspect assez flou concernant le respect de la vie privée et des données des utilisateurs, ainsi que certains coins qui s'avèrent trop vieux sous Google Streetview. Il n'est en effet pas rare de trouver des magasins ou établissements fermés ou qui ont changé depuis la dernière mise à jour de l'application.