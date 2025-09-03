Oppo Reno 14 : la firme mise sur l'IA et la photo de nuit pour s'illustrer

Nouveau look, design affiné, intelligence artificielle et performances photo sont au coeur du nouveau Oppo Reno 14.

Dans un secteur de milieu de gamme dominé par Samsung et Google, Oppo cherche à s'imposer en dévoilant le nouveau Oppo Reno 14 5G. Le smartphone se distingue de par un design élégant et fin tout en mettant l'accent sur la photographie pour séduire un public exigeant et adepte des jolis clichés.

Disponible en deux coloris, blanc opale et vert lumineux, le Oppo Reno 14 s'avère très fin avec ses 7,4mm d'épaisseur et son petit poids de 187g. Le smartphone renferme tout de même une grosse batterie de 6000 mAh épaulée par 12 Go de RAM et un processeur MediaTek Dimensity 8350 pour gérer vos jeux et applications. S'il ne s'agit pas d'une puce haut de gamme, cette dernière devrait s'avérer suffisante pour un usage quotidien. Le Oppo Reno 14 est également compatible avec la charge rapide jusqu'à 80 W, mais pas la charge sans-fil.

© Oppo

Du côté de l'écran, le Oppo Reno 14 5G est doté d'une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Concrètement, cela devrait vous garantir une belle fluidité lorsque vous naviguez entre plusieurs applications ou sur des jeux riches en animations. La luminosité maximale est, quant à elle, annoncée à 1200 nits.

Oppo met le paquet sur l'IA et la photographie

Outre ces caractéristiques, le Oppo Reno 14 5G met l'accent sur la photographie boostée à l'intelligence artificielle. Le smartphone est doté de trois capteurs arrière et d'un capteur selfie avec les configurations suivantes :

Capteur principal : 50 Mpx

Capteur ultra grand angle : 8 Mpx

Téléobjectif x3,5 : 50 Mpx

Outre ces spécificités, Oppo annonce avoir travaillé sur l'IA pour booster les photographies de nuit et sa technologie "AI Flash photographie" qui améliore les sujets capturés avec le flash du téléphone en basse lumière.

© Oppo

Le Oppo Reno 14 5G est disponible à partir du 4 septembre à 599 euros (256 Go) et 649 euros (512 Go). Son petit frère, le Oppo Reno 14 F 5G est, quant à lui, proposé à 349 euros (256 Go) et 429 euros (512 Go). Un bonus de précommande est proposé avec 200 euros de reprise bonifiée sur votre ancien téléphone jusqu'au 30 septembre.