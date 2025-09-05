Samsung publie une mise à jour logicielle à ne surtout pas manquer pour les téléphones en septembre

Cette nouvelle mise à jour promet plusieurs grosses améliorations.

Samsung a beau être l'un des constructeurs les plus connus au monde avec ses smartphones Galaxy, la firme est loin de se reposer sur ses lauriers. Seulement quelques semaines après la sortie de ses derniers téléphones pliables, Samsung annonce l'arrivée très prochaine d'une mise à jour d'envergure pour plusieurs de ses appareils. Baptisée One UI 8, il s'agit ni plus ni moins que de la huitième génération du système d'exploitation qui est intégré à votre téléphone Samsung.

One UI 8 intègre plusieurs nouveautés très intéressantes pour les modèles concernés par la mise à jour. Nous en comptons trois principales qui pourraient bien améliorer grandement votre quotidien si vous avez l'habitude de passer des appels téléphoniques, de prendre des vidéos avec smartphone, ou d'utiliser l'intelligence artificielle.

La première nouveauté de One UI 8 s'intitule "sous-titres d'appel". Son nom est assez équivoque et permet de bénéficier de sous-titres en temps réel lorsque vous êtes au téléphone avec un interlocuteur. De nombreuses langues sont déjà prises en charge avec notamment l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe et le français. Si votre smartphone dispose de One UI 8, il vous faudra activer cette option en vous rendant dans les paramètres de l'application "téléphone".

L'autre ajout de cette mise à jour est la gomme audio. Déjà présente chez certains concurrents comme les téléphones Google Pixel, cette option permet de supprimer les bruits gênants de vos vidéos en ajustant le son des voix, du vent, de la musique ou d'autres tonalités.

Enfin, la dernière nouveauté de One UI 8 est un peu plus spécifique et améliore les performances de Now Brief. Pour rappel, il s'agit de l'option qui vous fait un petit récapitulatif de votre journée chaque matin, midi et soir. L'option sera désormais capable de lire les résumés à haute voix.

Cette grosse mise à jour regorge de nouveautés intéressantes, mais ne sera pas forcément disponible pour tout le monde. Parmi les appareils concernés, on retrouve l'ensemble des Samsung Galaxy S25, 24, 23 et 22. Le S21 FE fait également parti de la liste, mais pas les S21, S21+ et S21 Ultra. Du côté des Galaxy A, les modèles suivants peuvent bénéficier de la mise à jour : Galaxy A73, Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14, Galaxy A06.

Les séries Galaxy M ou Galaxy F devraient également bénéficier de la mise à jour, mais d'ici les prochaines semaines et en fonction de chaque modèle. Pour savoir si la mise à jour est déjà disponible sur votre appareil, rendez-vous dans "paramètres" > "mise à jour logicielle".