Cette option activée par défaut sur WhatsApp est une porte ouverte aux hackers, voici comment la désactiver rapidement

Il est facile de corriger cette option afin de vous protéger sur WahtsApp, ainsi que vos données personnelles.

WhatsApp est une superbe application pour communiquer. Nous sommes presque tous d'accord là dessus, mais WhatsApp a également un sérieux problème de sécurité. Le fait que les utilisateurs de l'application partagent chaque jour des milliers de données personnelles comme des photos, vidéos ou documents en fait une solution à risque. Il suffirait que vous soyez victime d'une fuite de données ou d'une tentative de hacking pour mettre en danger vos informations.

Mais le plus inquiétant reste encore la facilité avec laquelle certains pirates peuvent parvenir à atteindre votre smartphone ou votre application depuis les paramètres même de WhatsApp. L'une des fonctionnalité disponibles depuis des années pose notamment quelques soucis de sécurité depuis son introduction et il y a fort à parier que vous l'ayez activée en ce moment même.

Cette fonctionnalité, c'est le téléchargement automatique des fichiers. Si son idée de base est plutôt bonne (vous permettre de télécharger facilement les photos, vidéos ou documents sur votre appareil), elle peut également s'avérer très dangereuse pour votre sécurité.

En effet, cette option ne fait pas la distinction entre ce que vous voulez vraiment télécharger et ce que vous ne voulez pas. Elle va donc télécharger directement les fichiers que vous recevez sur WhatsApp sans même chercher de quoi il s'agit.

Les pirates et escrocs en tout genre l'ont bien compris. Ces derniers exploitent pleinement cette fonctionnalité depuis plusieurs années pour envoyer via WhatsApp des fichiers qui semblent inoffensifs en apparence. Ils cachent en réalité des logiciels malveillants ou même des virus susceptibles d'infecter votre téléphone portable ou tablette. Ces petits programmes, une fois installés silencieusement sur votre appareil, vont alors siphonner toutes vos données pour vous subtiliser des informations personnelles ou infecter d'autres utilisateurs.

Il est donc vivement recommandé de désactiver le téléchargement automatique activé par défaut sur l'application. Vous ne devriez même télécharger que les fichiers provenant de personnes que vous connaissez vraiment, et ce, après vous êtes assuré qu'il s'agit bien d'eux et non d'une usurpation d'identité.

Pour désactiver cette option, la méthode est plutôt simple : ouvrez votre application WhatsApp et accédez aux paramètres. Sur iPhone, vous devrez vous rendre dans le menu "Données et réglages" tandis que sur Android, il convient d'aller dans le menu "Discussions > Visibilité des médias". Dans les deux cas, nous vous recommandons de désactiver l'option qui concerne les photos, les vidéos et les documents. Une fois ce paramètres désactivé, vous devrez désormais télécharger vous-mêmes les fichiers que l'on vous envoie en tapotant dessus au sein d'une discussion WhatsApp. Un procédé plus long, mais bien plus sécurisé.