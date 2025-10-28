"J'ai si honte", cette jeune touriste voit son compte bancaire se vider juste en scannant un QR Code

Le simple fait de scanner ces codes que l'on trouve partout peut avoir des conséquences dévastatrices.

C'est une histoire narrée par le site suédois Svenska Daglabet qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous : Esmeralda Jansson Lewén est une jeune femme suédoise qui, âgée de 19 ans, s'apprête à emménager avec son petit ami. Comme beaucoup, Esmeralda décide alors de se tourner vers internet pour y rechercher des annonces susceptibles de convenir aux attentes du jeunes couple.

Après avoir un coup de coeur pour un petit appartement de deux pièces au loyer modeste, Esmeralda décide de contacter la propriétaire du logement. C'est à partir de là que le piège se referme sur la jeune femme et qui va conduire à une arnaque allant jusqu'à vider le compte bancaire d'Esmeralda.

"La propriétaire était presque un peu trop intéressée, je n'y pense maintenant qu'avec le recul, mais je n'y ai pas prêté attention à l'époque" déclare Esmeralda en évoquant ses premiers échanges avec la femme à l'autre bout du téléphone. Cette dernière s'assure pourtant bien qu'Esmeralda et son compagnon soient solvables et désire connaitre leurs revenus avant d'aller plus loin dans la transaction.

Esmeralda est jeune à l'époque et explique qu'elle ignorait comment les demandes de location d'appartement s'effectuent en général. Le fait que la propriétaire s'assure que le jeune couple puisse payer le loyer n'est donc pas très étonnant. C'est alors que la propriétaire va envoyer un message sur l'ordinateur d'Esmeralda afin de s'assurer de la solvabilité du couple.

Ce message ne comporte que très peu d'informations : un simple QR Code censé permettre à la propriétaire de vérifier que le couple gagne suffisamment pour se permettre de louer son appartement. Esmeralda flashe alors le QR Code et se connecte avec ses identifiants bancaires. Le piège se referme alors sur la jeune femme qui n'obtient plus de réponses de la part de la propriétaire malgré plusieurs relances par téléphone.

Quelques minutes plus tard, Esmeralda décide de se connecter à son application bancaire et constate l'effroi : son compte bancaire a entièrement été vidé. Alors que la jeune femme disposait d'une petite épargne de 42 000 couronnes suédoises (environ 3800 euros), il ne lui reste plus que 120 couronnes (l'équivalent de 10 euros).

"J'ai ressenti tellement de honte (...) tout s'est passé en deux minutes" raconte Esmeralda qui se décide alors à appeler la police pour leur expliquer toute l'affaire. En se rendant le lendemain à sa banque, la jeune femme découvre que la fausse propriétaire avait bien vidé son compte en banque et tenté de réaliser un prêt d'une valeur équivalente à 12 500 euros dans la foulée.

Cela fait désormais quatre ans qu'une enquête a été ouverte pour Esmeralda. Hélas, son argent aurait été entièrement transféré en Lituanie et les chances que la jeune femme puisse remettre la main dessus sont extrêmement faibles.

Les arnaques aux faux QR Codes se multiplient depuis quelques années. Bien que nous ne disposions pas de chiffres précis et récents, le nombre victimes d'escroqueries en France a bondi de 64% en l'espace de seulement sept ans selon les statistiques du Ministère de l'Intérieur. Il est vivement recommandé de toujours faire attention aux sites que vous fréquentez, à leur URL et leur légitimité.