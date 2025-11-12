Si vous avez un Samsung, vérifiez vos mises à jour ! Une faille WhatsApp très dangereuse a été corrigée

Cette faille corrigée récemment permet d'exploiter votre smartphone à votre insu.

Un smartphone est un petit trésor pour les pirates informatiques. Il contient toutes sortes de données et informations précieuses sur notre vie, et parfois même, nos identifiants bancaires. C'est pourquoi il est conseillé de régulièrement mettre à jour nos téléphones, afin d'éviter toutes sortes de failles de sécurité.

Récemment, les équipes de chez Palo Alto Networks ont identifié une grande faille de sécurité présente sur les smartphones Samsung. Cette faille exploite l'application WhatsApp pour espionner toutes vos conversations et interactions. De nombreux appareils sont concernés puisque l'on parle d'une des applis les plus utilisées et d'un des plus grands constructeurs au monde.

Les équipes du site Palo Alto Networks ont indiqué que cette faille était en circulation depuis près d'un an. Elle tire parti de la façon dont les smartphones Samsung enregistrent les images sur l'appareil et le constructeur en ignorait l'existence jusqu'à récemment. Concrètement, le smartphone Samsung reçoit une image truquée au sein de l'application WhatsApp. L'utilisateur n'a même pas besoin de cliquer ou d'enregistrer l'image en question qu'un logiciel espion s'installe tout seul en arrière-plan.

Ce logiciel, baptisé "landfall", permet aux pirates informatiques d'obtenir toutes sortes d'informations sur l'utilisateur. Tout d'abord, le logiciel espion est capable d'enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran. Qu'il s'agisse de vos conversations ou des moments où vous entrez un identifiant et un mot de passe sur un site, rien ne lui échappe. Il est également capable d'accéder au GPS de votre portable pour vous localiser.

Enfin, il peut de lui même atteindre votre galerie photo ou vos messages pour en extraire des informations. Vous l'aurez compris, landfall est un logiciel espion particulièrement efficace et qui fait tout dans votre dos.

La bonne nouvelle est que cette faille de sécurité a déjà été corrigée par Samsung en avril 2025. Cette correction n'est cependant pas automatique si vous ne maintenez pas votre téléphone portable à jour ! Si vous n'avez pas fait de maintenance de votre appareil depuis plusieurs mois, il est vivement recommandé de le faire sans plus tarder.

Pour cela, ouvrez l'application "paramètres" et descendez dans les options jusqu'à trouver l'onglet "mise à jour logicielle" (ou parfois "mise à jour du système"). Votre smartphone vous indiquera alors si une mise à jour est disponible et vous proposera de l'installer.