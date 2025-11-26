Faîtes attention à ces images WhatsApp : les ouvrir corrompt immédiatement vos données

Les cybercriminels redoublent d'intelligence pour attraper de nouvelles proies. Les utilisateurs de WhatsApp sont en première ligne de cette arnaque inédite.

Une nouvelle escroquerie circule actuellement sur la messagerie la plus utilisée du monde. Les deux milliards d'utilisateurs actifs chaque mois sur WhatsApp doivent redoubler d'effort afin de ne pas tomber dans le panneau et succomber au piège des cybercriminels.

Contrairement à ce que vous pouvez voir d'habitude, cette nouvelle escroquerie en ligne ne repose pas sur des messages trompeurs, mais bien sur des photos. Un changement de tactique qui pourrait s'avérer efficace pour les arnaqueurs, lesquels cherchent à installer des malwares sur votre appareil et à accéder à vos données privées. Voici en quoi consiste cette arnaque inédite.

S'il vous arrive de recevoir un message WhatsApp d'un numéro inconnu accompagné d'une photo, vous êtes potentiellement tombé dans le viseur des cybercriminels. En plus de recevoir ce cliché, vous risquez de lire le message suivant : "connais-tu cette personne ?", ou bien "est-ce que c'est toi ?". WhatsApp obligeant ses utilisateurs à télécharger la photographie avant de pouvoir la voir, il est facile de tomber dans le panneau.

Le document joint au message WhatsApp n'est en réalité pas la photographie d'une personne, mais un lien corrompu permettant d'installer des logiciels malveillants sur votre appareil. Celui-ci devient dès lors piraté et délivre aux cybercriminels toutes les informations privées dont ils ont besoin.

En réalité, WhatsApp laisse la possibilité aux arnaqueurs de manipuler des photos ou des vidéos sans les condamner. Succomber à ce piège peut amener diverses conséquences, notamment le piratage de votre compte WhatsApp et le vol des données sur votre appareil. Il est ainsi primordial de redoubler de vigilance et de ne cliquer sur aucun lien fourni par un profil anonyme.

Si vous n'êtes pas sûr de la photo ou de la vidéo que vous voyez apparaître dans une discussion WhatsApp, ne prenez en aucun cas le risque de cliquer dessus pour la télécharger. N'hésitez pas à demande au préalable de quoi il s'agit pour vous informer sur l'image en question avant de potentiellement prendre le risque de la télécharger. Afin de vous protéger au mieux, vous pouvez désactiver le téléchargement automatique des médias, en vous rendant dans les Paramètres. Ici, cliquez sur "stockage et données" et gérez la partie "téléchargement automatique des médias". En procédant ainsi, vous devriez renforcer vos chances de protéger vos données.