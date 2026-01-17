Près de 90% des possesseurs d'iPhone ignorent à quoi sert ce petit trou à côté de l'appareil photo

Ce trou, très anecdotique en apparence, joue pourtant un rôle clé dans la vie de tous les jours. Mais il ne s'agit pas d'un capteur photo !

L'esthétique de nos smartphones a bien changé avec les années. Passées les blagues sur les designs qui se ressemblent de génération en génération, l'iPhone arbore toujours un aspect très premium et identifiable instinctivement. Souvent copiée, mais jamais égalée, l'esthétique de l'iPhone est très sobre, mais reflète parfaitement son prix très élevé.

Pourtant, une très grande majorité de possesseurs d'iPhone ignore encore l'utilité de l'ensemble des boutons et connectiques disposés sur leur appareil. Prenez le dos d'un iPhone : il y a de fortes chances que vous sachiez à quoi servent les gros capteurs photo, mais le reste ? Si les plus fins connaisseurs peuvent identifier le capteur lié au flash de l'appareil ainsi que le méconnu LidaR, il reste un petit trou placé sur une majorité d'iPhone dont l'usage reste encore assez peu connu. Selon plusieurs sites comme CafeF ou TheGioididong, c'est près de 90% des possesseurs d'iPhone qui ignorent l'utilité de ce trou.

Les rumeurs à son sujet sont nombreuses : antenne liée à la 5G, capteur de luminosité... La théorie qui revient le plus souvent reste tout de même celle d'un petit haut-parleur pour lire de la musique ou écouter vos conversations téléphoniques. Une théorie plausible comme l'image ci-jointe peut le suggérer, mais bien erronée !

Ce petit trou est pourtant bien essentiel pour vos télécommunications. Il s'agit d'un micro de réduction de bruit ambiant. Concrètement, ce petit trou va écouter votre environnement lorsque vous téléphonez, enregistrez des audios ou réalisez des vidéos. Son fonctionnement va alors changer selon ce que vous êtes en train de faire.

Si vous effectuez un appel, ce micro va analyser le bruit environnant afin d'isoler votre voix et réduire les perturbations autour. Cela permettra à votre interlocuteur de mieux entendre vos discussions. Lorsque vous enregistrez un audio ou réalisez une vidéo, ce petit trou va alors se mélanger aux autres haut-parleurs présents sur l'iPhone. Le micro frontal (présent dans l'encoche), celui situé sous l'appareil et celui logé dans le petit trou du boitier photo s'unissent alors afin de créer un son stéréo.

Vous l'aurez compris, ce petit trou est donc assez indispensable au quotidien. C'est pourquoi il est fortement déconseillé d'y insérer quoi que ce soit, notamment si vous souhaitez le nettoyer. Vous risqueriez d'endommager définitivement le haut-parleur et d'affecter fortement la qualité de vos appels et de vos enregistrements.