Alerte pour les abonnés Free : l'opérateur décide de monter ses prix

Afin de s'ajuster sur les tarifs de Bouygues Telecom, l'opérateur Free annonce que deux de ses box internet voient leurs prix ajustés.

Coup de tonnerre au pays de l'opérateur le moins cher ! La nouvelle grille tarifaire de Free publiée ce mercredi 14 janvier réserve une mauvaise surprise pour certains abonnés. L'opérateur vient de préciser l'augmentation de prix de deux de ses box internet les plus prisés en France.

Deux augmentations de tarif pour s'ajuster

La première concernée est la Freebox Revolution Light. Cette série spéciale s'avérait plutôt intéressante pour les foyers qui désiraient bénéficier d'un accès internet avec un petit budget puisqu'elle s'affichait à 19,99 euros/mois pendant la première année. La Revolution Light évolue donc en 2026 et devient la "série spéciale Freebox Revolution Light" avec un tarif en hausse :

Evolution du tarif de la Revolution Light Freebox Revolution Light (avant) Série spéciale Freebox Revolution Light (maintenant) 19,99 euros/mois la première année 24,99 euros/mois la première année 29,99 euros/mois par la suite 29,99 euros/mois par la suite

Si la Revolution Light reste donc au même prix après la première année, les nouveaux abonnés y perdent au change avec une augmentation de 5 euros par mois. Cela représente tout de même 60 euros par an.

L'autre box à voir ses tarifs évoluer est la Freebox Pop S. Auparavant disponible à 23,99 euros/mois sans aucun engagement, cette box voit son prix évoluer d'un euro pour passer à 24,99 euros/mois. Une petite augmentation qui lui permet de s'aligner sur l'offre B&You de Bouygues Telecom qui est également passée au même tarif en 2025.