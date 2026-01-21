Ce constructeur emblématique annonce l'arrêt des ventes de ses smartphones

La disparition d'un constructeur de smartphones est toujours un événement particulier, mais il s'agirait ici d'un changement de stratégie.

Apple, Samsung, Xiaomi, Sony, OPPO... Nombreuses sont les marques à proposer des smartphones à travers le monde. Un marché très juteux, mais qui affiche une concurrence féroce et majoritairement partagée entre Apple, Samsung et quelques autres grands noms. C'est dans ce contexte difficile que le géant ASUS a décidé d'annoncer qu'aucun nouveau téléphone ne sera produit par la firme dans le futur.

Pour la marque Taïwanaise, il ne s'agit nullement d'un abandon pur et simple du marché, mais d'un changement de stratégie. La firme annonce vouloir se concentrer davantage sur d'autres secteurs comme les ordinateurs ou l'intelligence artificielle, deux marchés en pleine expansion chez Asus depuis quelques années.

Fin des smartphones Asus : que vont devenir les possesseurs de Zenfone et ROG Phone ?

Que les anciens et nouveaux clients de téléphones Asus se rassurent : la firme n'abandonne pas pour autant le suivi logiciel de ses smartphones déjà disponibles. La firme propose notamment le Zenfone 12 Ultra depuis près d'un an et ce dernier bénéficiera toujours d'une année de suivi logiciel et de six pour les mises à jour de sécurité.

Votre smartphone actuel bénéficiera donc de l'ensemble des mises à jour promises par le constructeur. Asus n'était cependant pas un excellent élève en matière de suivi logiciel et il y a fort à parier que votre téléphone actuel n'ait plus que quelques années à bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Pour vous en assurer, il est recommandé de taper le nom de votre modèle suivi de "années de mises à jour" sur un moteur de recherche afin de connaître à quelle date il est recommandé de changer de smartphone.