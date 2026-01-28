Samsung fait machine arrière : votre ancien téléphone dispose d'une mise à jour inespérée !

Si vous disposez d'un ancien smartphone Samsung, la firme vous fait un joli cadeau.

C'est une surprise inespérée pour bon nombre de possesseurs de smartphones Samsung. Tandis que la course au tout dernier modèle fait rage, la firme a déjà confirmé il y a quelques mois que certains anciens téléphones bénéficieront d'une excellente mise à jour. Un paquet d'utilisateurs d'appareils Samsung sont concernés puisque cette mise à jour, qui incluait les Galaxy S23, S24 et S25, concerne également les possesseurs de Galaxy S22 !

Pourtant, cette décision n'était pas prévue au départ. Les dernières nouveautés de Samsung étaient principalement réservées aux smartphones sortis les plus récemment par la firme (et notamment les futurs Samsung Galaxy S26 à venir prochainement). Face à une concurrence de plus en plus imposante sur le domaine de l'intelligence artificielle, Samsung a heureusement décidé de faire machine arrière.

Ainsi, les possesseurs de Samsung Galaxy S22, de Galaxy Z Fold 4 et de Galaxy Z Flip 4 peuvent d'ores-et-déjà profiter de cette fameuse mise à jour aussi précieuse qu'inespérée. Cette dernière prévoit l'ajout de Galaxy AI, la fameuse solution d'intelligence artificielle spécialement conçue par Samsung. Cette IA dispose de plusieurs fonctionnalités très pratiques avec notamment :

Entourer pour chercher : une option qui vous permet de sélectionner un objet sur votre écran pour en retrouver la trace sur le net. Idéal pour dénicher des vêtements et bijoux que vous voyez dans une vidéo !

Retouche photo magique : tout un ensemble d'options qui vous permettent de déplacer ou supprimer des sujets d'une photographie.

Traduction en temps réel : posez simplement votre smartphone sur une table ou tendez le à votre interlocuteur pour traduire votre discussion directement.

Comme précisé précédemment, cette mise à jour est déjà disponible. Samsung a annoncé faire machine arrière il y a un petit moment maintenant. Pour vous assurer que vous disposiez de cette mise à jour, ouvrez l'application "Paramètres" sur votre Samsung et vous devriez y trouver un nouvel onglet baptisé "Galaxy AI". S'il n'y est pas, rendez-vous dans l'onglet "Mise à jour logicielle" pour installer les dernières fonctionnalités de votre téléphone.