La fraude qui commence après avoir éteint votre téléphone portable

On pense souvent qu'une arnaque commence au moment où l'on clique sur un lien douteux ou que l'on répond à un message suspect. Pourtant, certaines escroqueries modernes fonctionnent autrement.

Ces escroqueries peuvent se déclencher bien plus tard, parfois plusieurs heures après, à un moment où l'on pense être en sécurité, simplement parce que le téléphone était posé, écran éteint, et que l'on n'a rien fait de particulier. Dans ce type de fraude, l'erreur de l'utilisateur ne se produit pas au moment où l'arnaque devient visible. Elle a eu lieu avant, sans bruit, souvent lors de l'installation d'une application pourtant banale, comme un jeu, une lampe torche, une application de bons plans ou de suivi de colis. Au moment de l'installation, l'application demande des autorisations qui paraissent logiques. On accepte pour que cela fonctionne correctement, sans se méfier.

Un cas très répandu ces dernières années concerne de fausses applications bancaires ou de sécurité. En 2024 et 2025, des dizaines de milliers de personnes en Europe ont été victimes d'une arnaque de ce type. Le principe était simple. L'application restait silencieuse pendant plusieurs heures, parfois plusieurs jours. Puis, à un moment banal, souvent le matin ou après une période d'inactivité du téléphone, une notification apparaissait. Elle ressemblait en tout point à une alerte officielle de la banque indiquant une activité inhabituelle ou un paiement suspect. La personne ouvrait son téléphone, lisait le message rapidement et pensait qu'il s'agissait d'une information normale, arrivée un peu tard. Il n'y avait pas de ton agressif ni de menace. Le message invitait simplement à vérifier une opération ou à sécuriser le compte. En cliquant, l'utilisateur était redirigé vers une page qui imitait parfaitement celle de sa banque. En quelques minutes, ses identifiants étaient récupérés, puis l'argent transféré. Dans certains pays, ce type d'arnaque a entraîné des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros en un an.

Ce qui rend cette escroquerie efficace, c'est qu'elle ne repose pas sur la panique, mais sur l'habitude. La notification arrive à un moment où l'on est détendu, pas en alerte. On ne se souvient pas avoir cliqué sur quelque chose de suspect juste avant. On a donc l'impression que le message est légitime, qu'il fait simplement partie du fonctionnement normal du téléphone. Beaucoup de victimes expliquent après coup qu'elles ne comprennent pas quand tout a commencé. Elles ont le sentiment de n'avoir rien fait de mal. Et c'est précisément là que se trouve le piège. Ce qui rend ces arnaques dangereuses, c'est qu'elles ne demandent pas immédiatement de l'argent ou des informations personnelles de façon brutale. Elles demandent seulement de continuer, de vérifier, de confirmer. Une fois cette étape franchie, il est souvent trop tard.