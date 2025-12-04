Pourquoi les chiens posent une patte sur nous ? Voici ce qu'ils essaient de nous dire

Les chiens ont de nombreux moyens de communiquer avec nous, notamment en posant une patte sur nous. Mais que signifie réellement ce geste qui peut sembler anodin au premier abord ?

On dit souvent de nos amis à quatre pattes qu'il ne leur manque que la parole. Chiens comme chats n'ont pas besoin de mots pour exprimer leurs besoins ou leurs émotions. Il suffit pour cela d'être vigilant à leur langage corporel. Il est d'ailleurs étudié de près par les spécialistes car il donne de précieux indices sur leur bien-être et leur relation avec les humains. Regards appuyés, bâillements, mouvements de queue… mais aussi usage des pattes, surtout pour les chiens, sont analysés. Loin d'être anodins, ces gestes canins traduisent une véritable intention de communication.

Poser une patte sur le bras, la jambe ou la main de son maître n'est pas un acte anodin pour le chien. Il peut le faire de multiples façons : en tapotant, en poussant doucement ou encore en grattant avec insistance (quitte à donner de petits coups de griffes involontaires). Votre chien ne cherche pas seulement à attirer l'attention, mais à transmettre un message qu'il ne peut exprimer avec des mots.

Les spécialistes ont développé notamment une théorie : ce comportement plonge ses racines dans l'instinct de survie des chiots. À la naissance, ils poussent le ventre de leur mère avec leurs pattes pour stimuler la production de lait. Un réflexe qui se transforme ensuite en outil social : le chien apprend que ce geste suscite des réponses, que "quelque chose se passe" quand il lève la patte. Adulte, il l'utilise donc avec nous pour réclamer à manger, quémander des caresses ou manifester son affection. Comme l'explique Rebecca Forest, éducatrice canine interrogée par Southern Living, "en posant sa patte sur vous pendant que vous le caressez, il prolonge le contact et vous rend votre affection". Adorable !

© 123RF

Mais, la patte est aussi un moyen d'exprimer des émotions plus complexes, de l'anxiété à la tendresse. Le Dr Sabrina Kong, vétérinaire en Californie, souligne à Kinship que "les chiens utilisent leurs pattes comme nous utilisons nos mains : pour attirer l'attention, exprimer un désir ou initier un jeu".

Le contexte est donc essentiel pour interpréter correctement ce geste. Un chien détendu qui pose doucement sa patte en recevant des caresses exprime probablement sa confiance et son affection. Mais, le même mouvement, accompagné de tension corporelle ou d'une respiration rapide, peut signaler du stress ou un inconfort. Voici trois signes à surveiller selon Rebecca Forest : "claquements de babines, bâillements et oreilles aplaties". Certains chiens lèvent aussi la patte sans toucher, un signe d'alerte, tandis que d'autres l'utilisent pour repousser et garder leurs distances.

Pendant un câlin ou un moment de repos, ce contact traduit surtout l'attachement. Des études ont montré que le lien chien-humain active les mêmes neurotransmetteurs (ocytocine, sérotonine, dopamine) impliqués dans les relations sociales chez l'homme. Les vétérinaires recommandent toutefois de ne pas toujours récompenser ce geste par de la nourriture. " Si vous laissez votre chien décider quand il mange, il risque de devenir obèse, ce qui aura des conséquences sur sa santé", rappelle Rebecca Forest.