Plus sale que la lunette des toilettes, cet objet de la cuisine est un vrai nid à bactéries

Cet objet que l'on utilise tous les jours est plein de bactéries, c'est l'un des endroits les plus sales de la maison.

Vaisselle étincelante, comptoir bien lustré, verres parfaitement transparents… Au premier coup d'œil, on pourrait croire que toutes les cuisines sont bien rangées et parfaitement nettoyées. Malheureusement, cette pièce de la maison où nous passons beaucoup de temps regorge d'ustensiles, d'objets et de recoins que l'on ne pense pas souvent à désinfecter correctement.

En cuisine, nous saisissons fréquemment les pots à épices avec nos mains ayant été en contact avec des aliments crus. Les bactéries se déposent sur les couvercles, où elles peuvent survivre encore plusieurs jours. Rarement nettoyés, ces contenants deviennent une zone de contamination possible. Selon Donald Schaffner, professeur au Département des sciences alimentaires de la Rutgers School of Environmental and Biological Sciences, "environ 48 % des pots à épices sont victimes de contamination croisée". Il indique même que certains couvercles de poubelles sont moins sales que les pots d"épices...

Aux côtés des pots à épices et des couvercles de poubelles, on retrouve les planches à découper. En plastique ou en bois, ces dernières accueillent, elles aussi, de nombreux aliments crus, dont de la viande. Elles présentent donc également un risque de contamination croisée.

© Adobe Stock

La chaleur, l'humidité et les résidus alimentaires sont un environnement idéal pour que les bactéries prolifèrent. L'éponge fait ainsi partie des petits objets les plus sales de la maison. Selon une étude réalisée par Markus Egert, microbiologiste à l'université de Furtwangen en Allemagne, un seul centimètre carré d'une éponge utilisée peut contenir jusqu'à 54 milliards de bactéries. C'est plus que sur la cuvette de nos toilettes ! "Il s'agit d'une quantité très importante, similaire au nombre de bactéries que l'on trouve dans un échantillon de selles humaines", a même ajouté le spécialiste. Alors, même si les paquets d'éponges font partie des petits achats faciles à oublier, nous vous conseillons de ne pas faire l'impasse dessus lors de votre prochain passage au supermarché.

Pour rappel, les maladies d'origine alimentaire comme la salmonelle sont responsables de plusieurs milliers de contaminations chaque année en France. Diarrhée, fièvre, vomissements et douleurs abdominales sont les principaux symptômes de l'infection à la salmonelle. Elles peuvent être bien plus sévères, voire fatales chez les personnes fragiles comme les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.