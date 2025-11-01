Il est souvent mal compris – voici ce que signifie réellement le symbole "verre et fourchette" sur les ustensiles de cuisine

Il est sous nos yeux quotidiennement, mais nous ne savons jamais ce qu'il représente.

Nos yeux se posent chaque jour sur des dizaines de symboles dont nous ne connaissons pas la signification. Sur les emballages de nourriture, les bouteilles de shampoing, mais aussi sur les appareils électroniques ou électriques, ces petits dessins indiquent souvent les règles de sécurité à connaître pour en faire bon usage.

Savez-vous par exemple ce que représente le pictogramme constitué d'un verre à pied et d'une fourchette ? Ce dernier n'indique pas qu'un objet est résistant à la chaleur du micro-ondes ou encore qu'il est compatible avec le lave-vaisselle. Apposé sur de nombreuses boîtes contenant de la nourriture comme les fameux Tupperware, ce dernier est généralement méconnu. Sa signification est toutefois indispensable pour notre santé. En effet, c'est ce petit symbole qui indique si un contenant est apte à entrer en contact avec des aliments ou non.

Le contact alimentaire "implique la sélection, la conception, la fabrication et l'utilisation de matériaux et équipements appropriés pour minimiser les risques de contamination des aliments, garantissant ainsi la qualité et la salubrité des produits alimentaires que nous consommons", explique le groupe d'analyse agroalimentaire Eurofins. Pour obtenir cette certification, tous les matériaux qui ont vocation à recevoir de la nourriture sont soumis à des tests très poussés.

Dans ce cas précis, l'assiette ne peut pas passer au micro-ondes ni au lave-vaiselle mais est bien sûr conçue pour être en contact avec des aliments. © Linternaute.com

" Ils doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser le risque de transfert de substance nocives ou indésirables des matériaux vers les aliments", indique Eurofins. "Cela inclut la prévention de la migration de contaminants, tels que les produits chimiques, les métaux lourds, les agents de blanchiment, les plastifiants des emballages ou des équipements vers les produits alimentaires."

En plus des boîtes de nourritures, les biberons, les sucettes et l'essuie-tout ménager sont concernés par le règlement CE n°1935/2004 du Parlement européen. L'absence de ce symbole, sur les couverts par exemple, ne signifie pas nécessairement que l'article est impropre au contact alimentaire. En effet, ce règlement ne s'applique pas aux articles conçus exclusivement pour le contact alimentaire.