N'offrez surtout pas ce cadeau à Noël, c'est le plus revendu chaque année le 26 décembre

57 % des 25-34 ans revendent certains de leurs cadeaux chaque année.

La course aux cadeaux de Noël est bien entamée, et même déjà terminée pour certains. Choisis avec précaution pour correspondre aux goûts, aux envies et aux besoins de chaque membre de notre entourage, les présents que nous offrons sont une représentation physique de l'amour que nous leur portons.

Mais chaque année, des millions de cadeaux sont remis en vente à peine 24 h après avoir été reçus. Ils inondent les plateformes de seconde main comme Vinted et Leboncoin. Selon des chiffres publiés par Le Figaro, 21 % des Français ont adopté cette pratique en 2024, contre seulement 12 % en 2018. Ce phénomène est d'ailleurs particulièrement répandu chez les jeunes : 57 % des 25-34 ans revendent certains de leurs cadeaux, contre 26 % chez les plus de 55 ans.

Les vêtements se placent ainsi en première position des cadeaux les plus revendus au lendemain de Noël. Que cela soit à cause d'une taille trop grande ou trop petite, ou d'un style trop différent des goûts du destinataire, 37 % des vêtements reçus en fin d'année sont revendus, selon une enquête publiée par la plateforme eBay. Les livres (31 %) et les objets de décoration (30 %) complètent le podium.

© Adobe Stock

Les jouets et jeux (23 %), les jeux vidéo (23 %) et les objets connectés (15 %) ferment la marche des cadeaux les plus revendus, selon eBay. Le réseau de vente d'occasion français Easy Cash confirme lui aussi cette tendance avec près de 300 000 nouveaux articles postés entre le 26 décembre et le 15 janvier chaque année.

Les receveurs qui s'adonnent à cette pratique indiquent avoir plusieurs raisons de le faire. Ils indiquent tout d'abord profiter de l'argent récolté pour se faire plaisir à eux-mêmes. Après plusieurs années marquées par l'inflation, les Français préfèrent monétiser leurs cadeaux pour acheter un autre bien leur plaisant davantage. D'autres évoquent également un moyen de gagner de l'argent pour payer les factures du quotidien.

Pour être sûr de viser juste et éviter d'être à côté de la plaque, les experts de la consommation conseillent d'offrir des cadeaux personnalisés à son entourage. Les expériences comme des spectacles, des sorties ou des abonnements sont par ailleurs de plus en plus populaires. Certes moins personnalisés, les bons d'achat et les cartes-cadeaux permettent tout de même à votre destinataire de choisir ce qui lui plaira vraiment.