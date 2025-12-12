"3 euros par article" : cette taxe arrive très vite et elle va coûter cher à de nombreux Français

Une taxe de 3 euros par article va toucher de nombreux produits achetés chaque année par les Français.

Les consommateurs habitués à recevoir de nombreux colis vont devoir s'y préparer... Certains petits (ou gros achats) effectués en ligne vont leur coûter un peu plus cher. Et on ne parle pas là de l'inflation ou d'une augmentation du prix de certains produits mais d'une mesure qui va avoir un impact direct sur le coût des produits achetés. Ils seront désormais purement et simplement taxés !

Seront concernés tous les produits commandés et importés depuis un pays ne figurant pas dans l'Union européenne et pour un montant maximal de 150 euros. Les ministres des Finances de l'Union européenne ont en effet validé l'instauration d'une taxe forfaitaire de 3 euros par article pour tous les colis d'une valeur inférieure à 150 euros entrant sur le territoire européen. Jusqu'ici, ces petits colis bénéficiaient d'une exemption de droits de douane.

Attention, vous avez bien lu, cette taxation de 3 euros ne s'appliquera pas sur le colis en lui-même mais bien sur chaque article. Si vous commandez trois articles dans une même livraison, vous paierez bien 9 euros de taxe (3x3 euros), en plus du prix d'achat du produit. Sont visées plus particulièrement les grandes plateformes chinoises comme AliExpress, Shein ou Wish. Reste à savoir si ce sera affiché au moment de l'achat ou si le prix global augmentera. Difficile en effet d'imaginer les plateformes prendre à leur charge l'intégralité du montant de cette taxe, sans jouer sur le prix que le consommateur paiera.

Cette taxe entrera en vigueur au 1er juillet 2026. Derrière cette taxation, se cache un objectif affiché par l'UE : protéger les consommateurs et producteurs européens face à la concurrence jugée déloyale des vendeurs étrangers. L'explosion du nombre de colis provenant de Chine ces dernières années a certainement pesé dans la décision de l'UE.

Rien qu'en 2024, 4,6 milliards de colis de moins de 150 euros ont déferlé sur l'Europe, soit plus de 145 envois chaque seconde, dont 91% en provenance de Chine. "Ces colis, aujourd'hui, (représentent) une concurrence déloyale par rapport à un commerce de centre-ville qui lui paie des taxes et donc il est essentiel d'agir et d'agir vite, sinon on agira trop tard", a martelé le ministre de l'Economie Roland Lescure. Les dernières polémiques sur des produits non-conformes sur certaines plateformes comme Shein ont également montré les difficultés à effectuer des contrôles sur autant de produits déferlant en Europe.

Mais les conséquences pour votre pouvoir d'achat risquent d'être conséquentes. Sur des articles à moins de 5 euros par exemple, cette taxe forfaitaire de 3 euros représente plus de 60% de hausse ! Acheter certains produits comme des accessoires ou de la petite décoration sur des sites chinois deviendra donc beaucoup moins intéressant pour les clients...