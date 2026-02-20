Oubliez l'ananas, on a trouvé la pire pizza du monde

La pizza sucrée salée n'est finalement pas la pire combinaison qui existe. L'une d'elles est encore moins appétissante.

La pizza est le plat préféré et le plat le plus consommé par les Français. On en mangerait plus de 10 kilos chaque année, selon des chiffres diffusés par TF1 Info. Parmi les favorites des Français, on retrouve la traditionnelle margherita à la sauce tomate et mozzarella, suivie de la reine aux champignons, de la quatre fromages et de la calzone repliée sur elle-même.

Sans surprise, la pizza "Hawaïenne" au jambon, fromage et ananas ne figure dans aucun classement. Souvent considérée comme la pire des pizzas à cause de son association sucré-salé à l'ananas, elle pourrait bien être détrônée par une recette encore moins appétissante. Cette pizza élue "pire pizza du monde" par le guide de voyages TasteAtlas n'a pas été inventée en Italie, mais plutôt en Suède, par une restauratrice locale.

Sobrement appelée "Volcan" par sa créatrice, cette dernière contient des frites, de la sauce béarnaise, des concombres, du filet de boeuf et du salami... entre autres choses. Tous les ingrédients sont déposés sur une pâte à pizza classique, refermée sur les coins pour former une sorte d'étoile. La note accordée par les votants à cette recette d'un nouveau genre ne dépasse par 1,6/5, indique TasteAtlas.

La pizza Vulkan © Nya Gul & Blå

Dans une interview accordée au magazine suédois Aftonbladet, l'inventrice Kifa Algaf explique avoir créé la Vulkan comme une "alternative pour les clients qui avaient du mal à se décider". Malheureusement, il est toujours impossible d'en déguster une part en France. Mais cela n'a pas découragé les plus curieux, qui voyagent nombreux jusqu'au restautant Nya Gul & Blå situé dans la ville de Piteå pour la goûter, explique la cuisinière. "Beaucoup de gens adorent notre pizza. Des clients viennent du monde entier, rien que pour goûter la "Vulkanen", assure-t-elle.

La deuxième place du classement des pires pizzas du monde est elle aussi occupée par une pizza suédoise. Ici, pas de légumes ou de sauce de salade, mais plutôt des... burgers. Ce plat impressionnant est une invention du restaurant Tre Kronor. Il s'agit d'une pizza calzone garnie de hamburgers entiers avec pain, garnitures et sauces, mais aussi de frites. Un plat très calorique, comme on peut l'imaginer, créé à l'origine pour ceux qui n'arrivaient pas à choisir entre une pizza et un hamburger. De quoi couper l'appétit...