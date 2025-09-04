Un trésor dans la salle de bain : les bouteilles de ce parfum très populaire se revendent plus de 4000 euros

Certains flacons de parfum sont si beaux qu'ils se revendent même quand ils sont vides. L'un d'entre eux atteint plus de 4 000 euros.

La parfumerie est un art à part entière. Savoir associer des odeurs, identifier des notes et procurer des sensations grâce à une simple respiration demande des années de travail. Et pour mettre en valeur les essences précieuses créées par les parfumeurs, il est indispensable d'imaginer un flacon à l'allure prestigieuse.

Dessin du modèle, choix du matériau, moulures et sens du détail, certains processus peuvent prendre plusieurs centaines d'heures et donner naissances à de véritables œuvres d'art miniatures. Et les collectionneurs de parfum le savent bien. Certains d'entre eux sont ainsi prêts à débourser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour mettre la main sur les flacons les plus rares. Commercialisé entre 1913 et 1919, le parfum Pâquerettes de la marque française Roger et Gallet, toujours très populaire aujourd'hui, fait partie des plus recherchés.

© Ebay

Si ce dernier est aussi précieux pour les collectionneurs, c'est parce qu'il a été imaginé et dessiné par René Lalique, l'un des bijoutiers et maîtres verriers les plus influents du début du XXe siècle. C'est lui qui, après avoir ouvert sa propre boutique à Paris en 1885, a l'idée de faire des flacons de parfum "des emblèmes de luxe et de raffinement". Le flacon cylindrique de 8 cm créé par le créateur pour Roger et Gallet est orné d'une couronne de pâquerettes art déco en verre blanc patiné et coloré.

Sur les sites de revente entre particuliers comme Ebay, les versions vert ou bleu turquoise de ce flacon peuvent atteindre jusqu'à 4 750 euros lorsqu'elles sont en parfait état. De quoi donner envie de fouiller au fond de ses placards pour vérifier si l'on ne possède pas un exemplaire de la fameuse bouteille !

Les autres œuvres imaginées par l'artiste René Lalique peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sur Ebay, on peut par exemple trouver un vase orné de scarabées en fer rouge à 36 500 euros, une sculpture en verre poli représentant la déesse Aphrodite à 29 000 euros ou une lampe en verre transparent à 19 500 euros.