Je suis expert en calvitie, voici comment les hommes peuvent éviter de perdre leurs cheveux

Certains petits ajustements simples de la vie quotidienne peuvent permettre aux hommes d'éviter la calvitie.

13 % des Français déclarent être atteints par la calvitie, indique l'Ifop. Si seules 2 % des femmes sont concernées par cette chute involontaire des cheveux, elle touche un homme sur quatre au cours de sa vie. Et, bien que l'on pense que cette dernière ne touche que les plus âgés, la calvitie atteint tout de même 25 % des hommes de moins de 65 ans.

Malheureusement, une très grande partie de la calvitie se joue au niveau de la génétique. Une étude américaine indique en effet que 80 % des cas sont causés par l'hérédité. Mais, heureusement, ce n'est pas une règle absolue ! D'autres facteurs peuvent jouer sur la perte des cheveux. Selon Dave Weinstein, médecin spécialisé dans le fonctionnement du corps masculin, l'hygiène de vie a une grande place dans le développement, ou non, de cette condition. "Des habitudes de vie simples peuvent contribuer à la qualité globale des cheveux. Le principal facteur de calvitie chez les hommes est le tabagisme", indique-t-il. Une raison de plus pour arrêter !

Mais la cigarette est loin d'être la seule cause de l'affinement progressif de la chevelure. Selon Dave Weinstein, l'alimentation peut aussi l'influencer. "Il est important d'avoir une alimentation riche en vitamines B et D. Vous pouvez ainsi consommer des œufs, des avocats ou encore des poissons gras. Les soins doux du cuir chevelu aident aussi à créer les conditions optimales pour vos cheveux", explique le spécialiste.

© amazing studio - stock.adobe.com

De même, il est important de savoir qu'un trop haut niveau de stress peut causer la perte des cheveux. Généralement temporaire, ce phénomène est ainsi complètement réversible. Il peut aussi être causé par une fatigue intense, ou un changement marquant dans la vie, comme un accouchement ou la perte d'un emploi. Lorsque la chute est plus progressive et qu'elle semble s'installer dans le temps, des traitements médicaux peuvent également être proposés par un spécialiste.

Dave Weinstein rappelle tout de même que la chute de cheveux est "extrêmement fréquente et qu'il ne faut pas en avoir honte." Regardez plutôt du côté d'Eric Judor, Jason Statham, Thierry Henry, Seal ou encore Zinedine Zidane. Ils ne se sont jamais cachés.