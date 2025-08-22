Voici pourquoi certaines personnes ne peuvent pas dormir sans couverture, même en été

Selon la psychologie, les personnes qui sont obligées de dormir avec une couverture en été comme en hiver ont une personnalité très spécifique.

Qu'il neige, vente, pleuve ou que la canicule frappe le pays de plein fouet, certaines personnes n'ont pas le choix : elles doivent absolument dormir sous une couverture. Sans elle, impossible de trouver le sommeil. Et ce besoin irrésistible n'a rien à voir avec la température de la pièce, ni même avec celle du corps. La raison se trouve plutôt dans la psychologie.

En réalité, ces personnes pratiquent l'auto-apaisement somatique, une routine qui vise à calmer les émotions négatives et à réguler le système nerveux. La sensation d'une couverture sur leur corps apporte ainsi de la relaxation et un sentiment de sécurité. "Ces dormeurs sont plus sensibles au stress. Ils cherchent donc inconsciemment cette sensation de sécurité émotionnelle", confirment des chercheurs de l'université d'Adélaïde, en Australie. "Chez eux, l'enveloppement par une couverture joue un rôle clé dans l'endormissement. Cette habitude a aussi un impact positif sur le maintien d'un sommeil profond."

Dans certains cas, dormir avec une couverture pourrait même aider à réduire les symptômes de la dépression. Selon l'étude australienne, de plus en plus d'ergothérapeutes intègrent même l'utilisation de couvertures dans leurs traitements des personnes souffrant de troubles du sommeil.

© Adobe Stock

Mais alors qu'en est-il des couvertures lestées ? Depuis plusieurs années, ces couvertures alourdies par des billes ou des fibres de coton font sensation sur les réseaux sociaux. Elles sont réputées pour calmer le système nerveux et permettre un sommeil encore plus réparateur. Une étude publiée en 2019 dans la revue scientifique Harvard Medical School indique que ces dernières "rappellent notre petite enfance et l'emmaillotement des enfants". Le poids sur le corps active notre système nerveux et libère de la sérotonine, hormone du bonheur, et de la mélatonine, hormone nécessaire à l'endormissement et au sommeil réparateur.

"Les couvertures lestées semblent offrir une intervention tangible et non médicamenteuse pour améliorer la qualité du sommeil", explique par ailleurs le Dr Suzanne Dawson, à l'origine de cette étude. Mais sélectionner la couverture lestée adaptée n'est pas une mince affaire. En effet, ces dernières peuvent faire entre 3 et 8 kg en moyenne. Pour être efficaces sans être dangereuses, elles doivent être choisies en fonction de la taille, au poids et à l'âge de l'utilisateur. En général, il est recommandé de se procurer une couverture alourdie représentant 10 % de notre poids. Bonne nuit !