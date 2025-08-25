Adieu le stress, voici l'astuce d'une spécialiste pour prolonger les bienfaits des vacances au maximum

En quelques jours à peine, les effets reposants des vacances peuvent se dissiper pour laisser place au stress. Voici comment éviter ce phénomène.

Les personnes qui posent moins de trois semaines de congés par an ont 37% plus de risque de décès prématuré que celles qui en posent plus, révèle une étude menée par l'Université d'Helsinki. Les vacances sont donc indispensables pour notre bien-être physique et moral. Mais comment faire pour rallonger leurs effets reposants au maximum et éviter de retomber dans une routine fatigante dès que l'on retourne au travail ?

Le stress causé par l'accumulation des tâches non réalisées pendant plusieurs semaines peut vite devenir accamblant. C'est pour cette raison que la sophrologue nantaise Géraldine Peyroux recommande de se concentrer sur trois piliers principaux dès que la fatigue se fait ressentir. Dans les colonnes du Figaro, elle explique que, même au retour de ses vacances, il faut continuer à prendre le temps de bien dormir, de ralentir et de s'aérer. "La respiration est un outil très efficace pour réguler le système nerveux autonome. En respirant "bien", on peut retrouver cet état de béatitude similaire à celui ressenti en vacances", explique la spécialiste.

"Trois fois par jour, prenez un moment pour respirer", recommande Géraldine Peyroux. Au bureau ou à la maison, asseyez-vous au fond de votre chaise avec le dos bien droit et fermez les yeux. Inspirez par le nez en comptant deux secondes et expirez par la bouche en comptant quatre secondes. Répétez l'exercice pendant cinq minutes. Vous vous sentirez plus calme et détendu".

La sophrologue rappelle également l'importance des moments de pause au travail. Elle conseille de couper réellement l'activité en cours et d'éviter les écrans pendant une dizaine de minutes. Cela permet au cerveau de se détendre. Cette pause sera encore plus efficace si vous en profitez pour sortir prendre l'air. En effet, la lumière naturelle et le soleil, toujours très présent à la fin des vacances d'été, permettent d'améliorer l'humeur, le système cardiovasculaire et les capacités intellectuelles.

De même, il n'est pas judicieux de couper brusquement toutes les activités qui vous ont fait du bien pendant les vacances. La sophrologue et de nombreux experts conseillent de garder des temps pour des sorties, de la lecture, du sport ou d'autres loisirs. Il peut aussi être intéressant de les incorporer petit à petit dans votre quotidien pour que l'équilibre entre la vie professionnelle et le temps libre soit respecté.