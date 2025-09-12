Il ne faut jamais prononcer cette phrase pendant un entretien d'embauche, cette coach en carrière est formelle

Pour éviter de se faire évincer d'office, il vaut mieux éviter de parler de ce sujet lors d'un entretien d'embauche.

Vous vous préparez pour un entretien d'embauche et vous vous demandez si tous les sujets peuvent être abordés librement ? Vous savez que certaines conversations pourraient jouer en votre défaveur, mais vous n'avez pas envie de mentir à votre recruteur ? Certaines solutions existent pour faire passer des messages à votre interlocuteur, sans réduire vos chances de réussite.

"Il n'y a pas de sujet à censurer en entretien", assure la responsable des ressources humaines et créatrice de contenu Karine Trioullier, alias Career Kueen. "Mais certaines attitudes peuvent être interprétées négativement par l'interlocuteur. Je recommande de porter davantage attention à la façon d'aborder le sujet plutôt qu'au sujet lui-même".

Selon elle, deux sujets demandent plus de vigilance face à un employeur. Il faut tout d'abord s'assurer de ne pas passer pour une "personne à problème". C'est-à-dire qu'il faut surveiller sa manière de s'exprimer à propos de son ancienne entreprise. Évitez donc de dire à votre recruteur : "Je souhaite partir, car mon entreprise actuelle est mal gérée, elle se laisse rattraper par la concurrence, le manager n'est pas bon…" Si l'on vous demande pourquoi vous souhaitez changer d'employeur, Karine Trioullier recommande de veiller à ne pas donner une mauvaise image de vous-même a votre futur employeur.

© Adobe Stock

"Vous pouvez tout à fait dire : "Je souhaite partir, car je ne suis pas satisfait de la relation avec le manager ou de la manière que nous avons de communiquer", mais ce qui compte, c'est d'orienter la conversation vers aujourd'hui et demain", indique la coach en carrière. Elle recommande par exemple d'expliquer que vous recherchez un autre type de management, ou quelqu'un qui prend du temps avec son équipe et qui est prêt à intervenir. "Ce qui compte, ce n'est pas de mentir ou de cacher les raisons de son départ, mais plutôt d'insister sur ce que vous recherchez pour le futur", conclut-elle.

De même, Karine Trioullier déconseille d'aborder un jeune âge ou un manque d'expérience de manière négative. Si c'est votre cas, quelques phrases toutes simples permettront de retourner la situation à votre avantage. La coach propose par exemple : "J'ai bien étudié ce sujet en cours ou en stage, je sais qu'il me plait et je sais que je vais pouvoir délivrer des résultats rapidement". De quoi faire bonne impression lors d'un premier entretien d'embauche !