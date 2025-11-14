"Ils doivent être crédibles" : voici comment répondre lorsqu'on vous demande vos défauts en entretien d'embauche

Cette coach en carrière donne ses meilleurs conseils pour réussir à transformer ses défauts en forces lors d'un entretien d'embauche.

Avant un entretien d'embauche, il est souvent facile d'anticiper les questions et de prévoir des réponses qui plairont aux recruteurs. Présenter son parcours, lister ses qualifications, évoquer ses prétentions salariales, tous ces aspects se préparent en avance et permettent de faire bonne impression à chaque entretien. Mais, peu importe combien de fois elle nous est posée, l'un de ces sujets reste redouté par tous les candidats : il s'agit de la question des défauts.

Faut-il être honnête au risque de faire peur au recruteur, ou alors mentir au risque de passer pour une personne prétentieuse ? Rien de tout cela, selon la coach en carrière et créatrice de contenu Karine Trioullier ! Selon elle, il suffit simplement de trouver les bons défauts à évoquer et de les présenter de manière positive à l'employeur. "Ce qui compte, ce n'est pas le défaut en lui-même. Il doit ressembler au candidat et être crédible", explique la spécialiste, plus connue sous le pseudo @careerkueen. Selon elle, il faut utiliser des défauts qui mettent en avant d'autres qualités de sa personnalité.

Un candidat réservé peut ainsi expliquer qu'il est aussi doté d'une grande capacité d'écoute, propose la coach. Elle indique également qu'une personne manquant de confiance, devient un employé ouvert aux retours de ses supérieurs et à l'amélioration. Un individu impatient peut quant à lui déclarer qu'il a le sens de l'urgence et du respect des délais… De quoi dévier sur ses qualités, tout en restant honnête sur ses petits défauts !

Si vous êtes trop perfectionniste, vous pouvez par ailleurs mentionner que vous apprenez à gérer votre temps, pour ne pas prendre de retard à cause de la gestion des détails, indique le cabinet de recrutement spécialisé Hays. Cela permet de montrer que vous avez conscience de vos défauts, et que vous mettez tout en œuvre pour les améliorer.

En vous posant ce type de questions, les entreprises ne cherchent pas à mettre le doigt sur un défaut qui vous éliminera automatiquement du processus de recrutement. "Ils cherchent plutôt à savoir si vous êtes capable de reconnaître vos faiblesses, si vous avez préparé l'entretien sérieusement et si vous pouvez tirer parti de vos défauts pour en faire des atouts", confirme Hays. "La question des défauts en entretien d'embauche peut être une opportunité de montrer votre maturité professionnelle et de rassurer le recruteur sur votre capacité à vous adapter et à progresser", conclue le cabinet de conseil. De quoi avoir toutes les clés en main lors de votre prochain entretien.