Que signifie le fait de ne pas être "du matin", selon la psychologie ? Il y a des points positifs...

Les personnes qui n'arrivent pas à se réveiller rapidement le matin ont une personnalité très spécifique, selon les psychologues.

Le monde est divisé en deux catégories de personnes bien précises. D'un côté, il y a ceux qui se lèvent toujours du bon pied, prêts à commencer leur journée dès qu'ils entendent leur réveil, et de l'autre, ceux qui ont besoin d'une heure de tranquillité et d'un bon café avant d'entamer la moindre conversation. Cette capacité, ou non, à se sentir en forme dès le matin serait étroitement liée à plusieurs traits de personnalité, indiquent les psychologues. Selon eux, ils ne sont pas tous négatifs.

Bien sûr, il n'est pas ici question d'établir une hiérarchie entre les "matineux" et les "papillons de nuit". Mais cette appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes à de véritables effets sur notre caractère et notre productivité. Les spécialistes rappellent même que cette tendance à être plutôt matinal ou couche-tard est considérée comme une "caractéristique stable" de notre personnalité par les professionnels. Il est donc difficile d'inverser la tendance au cours de notre vie.

Une étude publiée dans Science Direct indique que les personnes qui se sentent mieux le soir que le matin sont considérées comme les plus créatives. Ici, rien de scientifique. L'explication est même plutôt logique. Bruit diminué, lumière bien moins agressive.. La nuit tombée a tendance à faire prospérer les curieux et les créatifs. De même, ceux qui peinent à se lever le matin, mais qui sont en pleine forme la nuit sont souvent plus extravertis que les personnes qui se réveillent tôt et rapidement.

© Adobe Stock

Une étude publiée dans la revue MDPI indique par ailleurs que les personnes qui ne sont pas du matin "sont associées à des scores plus faibles d'agréabilité et à de conscience professionnelle". "Les lève-tard présentent une satisfaction de vie et une qualité de sommeil moins marquées que les matineux", poursuit l'étude. "Cette analyse souligne l'importance de la qualité et de la quantité du sommeil pour la satisfaction de vie", indique-t-elle.

Ce n'est pas tout. Selon l'enquête de Science Direct, les personnes du soir rencontrent souvent plus de difficultés scolaires et sont plus timides même au sein de leur famille. "De plus, elles fument et consomment davantage de café que les personnes du matin, surtout le soir", indiquent les spécialistes.