Café, huile d'olive, Rubik's cube... Attention à la colonne "loisirs" du CV, elle peut vous coûter un emploi

Trop vouloir se démarquer sur un CV peut être mal vu. Des recruteurs ont donné quelques exemples..

"À trop vouloir bien faire, on finit toujours par faire mal." Cette citation, bien connue des Français, prend parfois tout son sens dans le monde du travail. A force de vouloir se démarquer parmi les centaines de candidatures reçues par une entreprise, on peut finir par perdre une opportunité d'emploi.

Mentionner une passion pour les voyages ou un sport sur votre CV peut effectivement attirer l'attention d'un recruteur. Mais l'un d'eux a été plus surpris qu'interessé lorsqu'un qu'un candidat a mentionné "l'huile d'olive" parmi ses centres d'intérêt. Le post du recruteur dans le secteur bancaire, publié sur X fin janvier et visionné 10 millions de fois depuis, affirmait que ce détail trop étrange était rédhibitoire et que le candidat n'accéderait pas à l'étape de l'entretien. De nombreux internautes ont ensuite pris la défense du candidat, indiquant qu'être passionné d'huile d'olive n'était pas si différent d'être intéressé par le vin. D'autres ont même affirmé que ce passe-temps atypique attiserait leur curiosité et qu'ils lui accorderaient un entretien.

Ainsi, ajouter une petite touche personnelle à son CV peut être une bonne idée pour se démarquer, mais tout en restant dans les limites de l'originalité. "Les gens cherchent désespérément à se faire remarquer, à se démarquer des autres, car être embauché aujourd'hui est bien différent d'il y a trois ou cinq ans", rappelle Erin Kennedy PDG de Professional Resume Services. Les capacités professionnelles, la formation et la connaissance du secteur d'activité ne doivent ainsi pas être eclipsées par vos passes-temps, rappellent les experts.

Mentionner ses loisirs, surtout les plus spécifiques, peut cependant être un atout dans les secteurs créatifs, mais ils risquent d'être assez mal vus dans les secteurs plus traditionnels, comme la banque. "Si un employeur rejette des candidats pour une raison anodine, même si elle est un peu inattendue (comme une passion pour l'huile d'olive), cela ne fait pas bonne impression pour l'entreprise", nuance tout de même la spécialiste.

Mais alors, que mettre dans la colonne "Loisirs" d'un CV, qui devient de plus en plus courante ? "Si vous vous préparez à un entretien d'embauche, renseignez-vous au préalable sur votre interlocuteur. Si vous trouvez un point commun sur son profil LinkedIn, vous pouvez l'évoquer pendant l'entretien. Cela contribue à créer des liens et à établir une relation autour d'intérêts partagés", conseille Erin Kennedy. Mais attention, ne vous inventez surtout pas expert d'un domaine très spécifique que vous ne maîtrisez pas. Vous risqueriez d'attiser la curiosité de votre interlocuteur, et d'être tourné en ridicule si vous ne savez pas lui répondre...