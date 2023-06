Une illusion vieille de 214 ans se répand sur Internet - cette image disparaîtra-t-elle sous vos yeux ?

Regardez cette image en gros plan, vous pouvez voir plusieurs teintes pastel qui disparaissent soudainement de votre champ de vision. Mais expliquer les illusions d'optique peut s'avérer extrêmement difficile.

C'est toujours un défi de taille d'expliquer les subtilités des illusions d'optique. Cette image présente une palette de couleurs pastel qui semble soudainement disparaître de votre champ de vision. L'image a rapidement capté l'attention et a commencé à se répandre comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Le dessin semble devenir incolore lorsque vous le fixez pendant 2à secondes, mais les couleurs réapparaissent dès que vous clignez des yeux.

Selon le magazine The Verge, cette illusion d'optique est connue depuis 214 ans. Le philosophe Ignaz Paul Vita Troxler fut le premier à dévoiler cette illusion au public en 1804.

The Verge explique que le cerveau cesse de percevoir les motifs qui restent constants et ne changent pas. Dans des conditions normales, le mouvement de vos yeux et de votre environnement fournit suffisamment de variables pour que votre cerveau reste alerte. Dans ce cas précis, cependant, les motifs sont si flous et immobiles qu'ils finissent par disparaître de votre champ de vision. Dites-nous si vous avez été sensible à ce phénomène :

C'est un peu comme lorsque vos sens s'engourdissent, par exemple quand vous enfilez vos chaussettes chaudes le matin, vous les sentez au départ, mais au fur et à mesure que la journée avance, vous ne remarquez même plus qu'elles sont là. Passer votre journée sans plus sentir vos chaussettes, ou à regarder cette image s'évaporer devant vos yeux : laquelle de ces expériences vous paraît la plus folle ?