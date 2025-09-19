A quoi sert la boule des stylos 4 couleurs de Bic ? 50 ans après sa création, la marque a enfin révélé sa fonction

Ce n'est pas un hasard ou une histoire de design, la petite boule placée tout en haut du stylo 4 couleurs de la marque Bic a deux utilités très précises.

Il y a un peu plus de 50 ans, la marque française Bic inventait l'un des stylos les plus populaires de l'histoire. Combinant 4 couleurs d'encre en un seul contenant, le stylo à bille bleu et blanc fabriqué en Seine-et-Marne s'est déjà retrouvé dans la trousse de tous les écoliers. Bien qu'il passe entre les mains de plusieurs millions d'utilisateurs chaque année, cet outil renferme encore de nombreux secrets.

Si le design de ce stylo est attribué à une équipe dont les noms sont restés inconnus, la marque a révélé en 2020, à l'occasion des 50 ans du produit, à quoi sert la petite boule perforée placée tout en haut. Aujourd'hui utilisée pour représenter la tête du logo de Bic, cette invention avait une fonctionnalité très pratique dans les années 70. Dans les réunions, les salons ou encore dans les bureaux, elle permettait en fait de composer plus facilement le numéro de ses correspondants sur les anciens téléphones fixes à cadran.

Mais ce n'est pas tout. Trouée au centre, cette petite excroissance en plastique a aussi été pensée pour que le stylo puisse être attaché à un porte-clé sans effort. Cette astuce pratique et bien pensée permettait à la marque d'être choisie et visible à la poche de nombreux travailleurs.

© ALLILI MOURAD/SIPA

Distribué dans plus de 160 pays, le Bic est aujourd'hui le stylo le plus vendu du monde, avec plus de 3 millions d'unités produites par jour, souligne BFMTV. Mais le 4 Couleurs n'est pas le plus célèbre d'entre eux. Il est détrôné par le Cristal, connu et reconnu par tous pour son tube transparent et son capuchon coloré. Et ce n'est pas par hasard non plus que ce dernier affiche un trou au niveau de la pointe. Ce petit orifice a été ajouté, au début des années 1980, afin d'éviter aux enfants qui l'auraient ingéré accidentellement de s'étouffer.

Stylos à encore, porte-mines, colles, gommes, compas, ciseaux, mais aussi carnets et agendas, Bic est aujourd'hui devenu l'une des plus grandes entreprises françaises. Habituellement vendu 1,99 €, le 4 Couleurs classique est par ailleurs au cœur de nombreuses collaborations avec des artistes ou des clubs de sport. L'édition en bronze plaqué ruthénium, imaginée par le sculpteur Richard Orlinski et la bijouterie Tournaire est même vendue pour la modique somme de 420 euros. Rien que ça...