Gros travaux et prix qui flambent : cette destination adorée des Français est à éviter absolument en 2025

Cette ville magnifique est plus visitée que New York. Pourtant, les prix, les travaux et le tourisme y ont explosé. Tous les spécialistes déconseillent d'y aller en 2025.

L'Europe regorge de pépites à visiter au moins une fois dans sa vie. Chaque été, les touristes vagabondent sur le continent pour découvrir les merveilles qu'il propose. Mais parfois, il vaut mieux passer son tour et attendre un an de plus avant de visiter certains lieux si l'on souhaite préserver sa santé mentale.

Cette année, les spécialistes du tourisme déconseillent particulièrement une ville à ceux en quête de tranquillité. En effet, elle s'apprête à accueillir plus de 30 millions de visiteurs, soit deux fois plus que d'ordinaire ! Pour les recevoir, d'importants travaux de rénovation des monuments historiques ont été lancés début 2024. Mais alors que 70 % de ces chantiers devaient être achevés au premier trimestre 2025, seuls 64 sur 205 sont terminés, selon RFI.

Vous l'avez sûrement compris, c'est bien Rome qu'il faut éviter au maximum cette année. Si la capitale de l'Italie va être envahie par autant de visiteurs, c'est parce que nous venons d'entrer dans une année de Jubilé. Il s'agit d'une fête catholique célébrée tous les 25 ans à travers le monde entier. À cette occasion, 30 millions de croyants vont donc prendre part à d'immenses pèlerinages vers Rome, pour traverser l'une des Portes Saintes des quatre basiliques majeures de Rome : Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs.

La porte de la basilique Saint-Paul le 5 janvier 2025 © ALESSIA GIULIANI/IPA/SIPA

Les locations et chambres d'hôtels risquent ainsi d'être très rapidement surchargées, en particulier celles destinées aux budgets modestes. Dans les campings et les auberges de groupes, très prisés pour ce genre d'événements, les prix ont déjà flambé. "Rome dispose d'un nombre limité de logements à louer. Cette année, on prévoit une augmentation allant jusqu'à 17 %.", a prévenu Martino Bellincampi, le PDG de la plateforme de service IziLab à Euronews.

Les autorités locales ont par ailleurs annoncé la possibilité d'augmentation de la taxe touristique, qui pourrait atteindre 10, voire 12 € par nuit cet été. Cette contrainte pour les visiteurs est destinée à réguler le trafic, mais aussi à financer les imposants chantiers de remise à niveau des monuments.

Celles et ceux qui souhaiteraient tout de même se rendre dans la capitale italienne pour célébrer le Jubilé, ou seulement pour visiter, sont tout de même chanceux. Ils seront les premiers à pouvoir découvrir la Fontaine de Trevi, la Piazza Navona, mais aussi la Piazza Venezia ou encore le pont Saint-Ange, tous rénovés pour leur venue.