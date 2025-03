Cette grande chaîne de supermarchés fait payer l'entrée de ses magasins - plusieurs clients se sont déjà fait surprendre

Ce supermarché très fréquenté en France a développé un tout nouveau concept où il faut payer avant de pouvoir faire ses courses.

Dans la tête de n'importe qui, le paiement se fait à la sortie d'un magasin, et non à l'entrée. Pourtant, une grande chaîne de hard-discount présente en France, en Allemagne, en Australie, en Chine et dans plus d'une dizaine d'autres pays a décidé de chambouler totalement le fonctionnement d'un magasin classique.

Pour passer les portes de ses établissements tests basés en Angleterre et aux Pays-Bas, il faut désormais scanner un QR code ou déposer sa carte de crédit sur une borne automatique, qui se chargeront de prélever douze euros d'office. Ensuite, vous pouvez faire vos achats comme vous l'entendez. Mais n'imaginez pas repasser à la caisse en partant, car vous n'en trouverez pas ! Vous pouvez directement quitter le magasin puisque des caméras intelligentes se sont chargées de scanner vos achats et de débiter votre compte en prenant soin de déduire la somme que vous avez déposée pour entrer.

Si les deux magasins Aldi installés à Greenwich et à Utrecht ont mis en place ce système de dépôt anticipé, ce n'est pas que pour faire la promotion de leurs équipements à la pointe de la technologie. C'est en fait pour vérifier les cartes de paiement et surtout confirmer leur solvabilité immédiate. Pas d'inquiétude à avoir : si le client n'achète rien ou que ses courses ont un montant inférieur aux 12 euros débités, Aldi lui reversera la totalité ou le montant restant. Cependant, ce processus n'est pas instantané. Il peut prendre jusqu'à plusieurs jours selon la banque et la carte de débit !

Autre problème : certains acheteurs ont signalé avoir été facturés plusieurs fois s'ils appuyaient accidentellement sur le bouton de l'application ou sur la borne plus d'une fois avant d'entrer.

Avant Aldi, Amazon avait déjà testé un concept de magasin sans caisse. Baptisée "Just walk out" cette initiative s'appuyait, elle aussi, sur des caméras installées au plafond qui suivaient l'acheteur dans les rayons, jusqu'à sa sortie. Mais après plusieurs mois, le concept avait été abandonné. Le magazine The Information avait ensuite révélé que les caméras n'étaient pas si intelligentes que ça, puisqu'elles s'appuyaient sur plus de 1 000 employés indiens, chargés de corriger les centaines d'erreurs commises par l'intelligence artificielle à distance.

A l'aéroport de Francfort, en Allemagne, un autre concept de magasin ouvert 24 h/24 et basé sur l'intelligence artificielle a été installé. Le fonctionnement est le même que dans les magasins Aldi et Amazon. Après avoir scanné un moyen de paiement, vous pouvez faire votre choix parmi 570 articles et quitter la boutique tranquillement. Vous serez débité du montant de vos achats dans la journée. Il existe déjà une vingtaine de magasins sans personnel dans tout le pays, a indiqué l'entreprise Lekkerland dans un communiqué. Si le concept est une réussite, peut-être arrivera-t-il en France dans les prochaines années ?