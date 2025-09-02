Cette chaîne de supermarchés va récompenser les clients qui dénoncent un vol à l'étalage

Cette enseigne de supermarchés va créditer de l'argent sur les cartes de fidélité de tous ses clients qui dénoncent les voleurs.

Récompenser financièrement les dénonciateurs pour éviter les vols. C'est la solution qu'a trouvée une enseigne de supermarchés, après avoir estimé que le vol à l'étalage lui avait coûté plus de 23 millions de dollars en 2024. Le président de l'enseigne a annoncé que chaque client signalant un vol dans l'un de ses supermarchés recevrait un euro sur sa carte de fidélité. Il a justifié cette décision en expliquant que l'augmentation des vols "affecte la situation financière de l'entreprise, mais aussi sa capacité à réduire les prix et à augmenter les salaires de ses employés".

Pour recevoir la récompense financière, les voleurs à l'étalage n'auront pas nécessairement besoin d'être appréhendés. Ils devront cependant être "signalés et vérifiés". L'enseigne a par ailleurs souligné qu'elle ne souhaite pas que les clients interagissent directement avec le voleur. Elle conseille plutôt d'avertir un membre du personnel avec une description détaillée du chapardeur présumé. "Nous encourageons nos fidèles clients à donner l'alerte", a insisté le président de l'entreprise britannique, Richard Walker, à la BBC.

Ce n'est pas une enseigne présente en France qui a fait cette annonce, mais bien une implantée au Royaume-Uni et en Irlande. La récompense financière pour dénonciation de vol sera mise en place dans les prochains mois dans les 970 supermarchés de la chaîne Iceland. Mais l'expérience, inédite, pourrait en inspirer d'autres.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte augmentation des vols à l'étalage en Angleterre et au Pays de Galles notamment. Selon l'Office for National Statistics, la police a enregistré 530 643 délits de vol à l'étalage entre janvier et mars 2025. Mais la situation en France est elle aussi préoccupante, où les vols étaient en hausse de 15,5 % en 2024 par rapport à 2023, selon le collectif "Ras le Vol" qui tirait la sonnette d'alarme en avril.

Plus de 8 commerçants sur 10 ont selon lui été victimes de vols l'an dernier (82%). Une étude de la Fédération du Commerce et de la Distribution, a établi que les vols à l'étalage représentaient en moyenne 1,5% du chiffre d'affaires total des enseignes de grande distribution en France, soit près de 4 milliards d'euros de pertes annuelles. Les vêtements de marque sont les plus volés, suivis des parfums, des alcools et des produits de pharmacie.

Si les technologies ont été jusqu'ici les principales réponses avec les caméras, les anti-vols et étiquettes spécifiques équipées de puces RFID, mobiliser la clientèle et la dénonciation sera-t-elle la prochaine étape ?