Pour Noël, fini les rayons vides et l'attente à la caisse chez Picard grâce à ce service méconnu

Pour les fêtes, l'enseigne de surgelés propose de mettre fin à la galère des courses grâce à une astuce adorée par ceux qui l'utilisent déjà.

C'est le dilemme que tous les foyers qui accueillent le repas de Noël se posent en ce moment. Quand faut-il aller faire les courses pour éviter la foule et les pénuries à tout prix, tout en profitant de produits encore frais le jour J ? Sur le podium des marques préférées des Français chaque année, surtout à cette période de l'année, l'enseigne Picard propose une solution toute trouvée à ce problème... que peu de monde utilise pourtant !

Chaque année, Picard estime à environ 4 millions le nombre de ses clients sur la semaine précédant Noël. Il est donc évident que certains produits disparaissent des rayons en quelques jours, voire quelques heures. Pour éviter à ses clients de se retrouver devant des étalages vides, l'enseigne française propose ainsi de livrer leurs courses à domicile, dans presque toutes les agglomérations de France...

Apéritifs, dinde, pintade, mais aussi bûches aux fruits ou au chocolat, les menus entiers de Noël peuvent être commandés 7 jours sur 7 sur le site internet de l'entreprise. La totalité des 1100 produits Picard sont bien disponibles à la livraison. Il est donc possible d'acheter des articles de Noël, mais aussi des plats plus classiques comme des tagliatelles à la carbonara, des gaufres ou encore la fameuse galette cookie. Et la satisfaction des clients envers ce service est excellente. Ce dernier est noté 4,5/5. Mais la véritable astuce est ailleurs !

© Adobe Stock

Vous avez peur des ruptures de stock si vous commandez trop tard ? À l'inverse, vous ne voulez pas encombrer votre congélateur tout le mois de décembre ? Vous pouvez sur le site de Picard faire un choix bien plus pratique : commandez vos produits favoris de Noël, les réserver dès aujourd'hui en finalisant votre panier puis choisir n'importe quelle date de livraison. Nous l'avons vérifié, Picard précise ainsi dans un mail envoyé mi-novembre à ses clients : "Réservez-les, commandez maintenant, faites-vous livrer dans quelques semaines, on vous réserve vos produits". Le paiement s'effectuera d'ailleurs à la livraison.

Bien qu'il n'y ait pas de date limite clairement énoncée pour être sûr de recevoir ses courses Picard à temps pour Noël, il est tout de même conseillé d'effectuer la réservation assez tôt. Les livraisons dépendent des disponibilités des produits, des livreurs et des zones desservies, il peut donc arriver que certains créneaux soient réservés longtemps à l'avance. En particulier ceux du 24 décembre, qui sont pris d'assaut très tôt et se retrouvent souvent pleins dès le début du mois.

Malheureusement, cette opération n'est pas gratuite. Il faut compter 5 € supplémentaires pour une livraison en France et 6 € pour une expédition vers Bruxelles et Barcelone. De même, les courses d'un montant inférieur à 25 € ne peuvent pas être livrées. Pour celles et ceux qui veulent éviter les frais, il est également possible de choisir le retrait directement en magasin. Pour cela, il faut faire ses courses en ligne et se présenter au magasin le plus proche de chez soi avec sa commande. Rien de plus simple !

Thiriet, concurrent direct de Picard, propose lui aussi la livraison à domicile pour Noël et tout le reste de l'année. La seule différence ? Le prix. La livraison à domicile en France continentale, sur une partie de la Belgique et du Luxembourg, à des dates préalablement fixées par Thiriet, est entièrement gratuite.