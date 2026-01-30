Il n'existait pas il y a 5 ans, ce site internet est devenu le plus populaire du monde, devant Amazon

Meilleur qu'Amazon, Aliexpress ou encore Shein, ce site est le plus consulté du monde.

Le monde des achats en ligne change de figure de proue. Alors que la consommation en magasins recule de plus en plus, les Français se tournent vers de nouvelles alternatives pour se fournir moins cher. Vêtements, chaussures, livres, électroménager... La plupart d'entre eux se sont donc mis à faire leurs achats sur internet. Bien qu'il n'ait été fondé qu'en 2022, un nouveau site internet surpasse déjà tous ses concurrents, même les plus établis. Amazon, Aliexpress, Shein, eBay, ils sont tous à la traîne.

Le dernier rapport de la International Post Corporation indique que ce site a vu sa part des ventes internationales passer d'1% en 2022 à 24% en 2025, rattrapant ainsi celle d'Amazon. Forcée par son nouveau concurrent, la part de la multinationale américaine a légèrement reculé, passant de 28 à 24%. Shein, malgré une "croissance fulgurante" entre 2020 et 2023, a "conservé une part de marché stable (9%) ces deux dernières années", indique la IPC. La situation est bien plus critique pour la plateforme Wish, qui a perdu 95 % de sa part de marché entre 2018 et 2025. De leur côté, eBay et AliExpress ont respectivement reculé de 68% et 33 %.

Vous l'aurez compris par déduction, c'est bien le site chinois Temu, dont le nouveau slogan n'est autre que "achetez comme un milliardaire", qui occupe une place leader sur le marché mondial du commerce en ligne. Cette plateforme a bâti son succès sur son modèle économique permettant de mettre directement en lien un fournisseur avec un acheteur, sans avoir à s'appuyer sur des entrepôts dans le pays de destination, afin de réduire les intermédiaires et donc les coûts.

© Adobe Stock

Ce fonctionnement a ainsi permis à Temu de devenir la plateforme la plus consultée dans plus de 37 pays dont l'Australie, la France, l'Allemagne, la Corée du Sud ou encore les Etats-Unis. "Les exportations chinoises de commerce électronique, en particulier depuis Temu, ont considérablement augmenté au cours des trois dernières années" confirme Holger Winklbauer, directeur général d'IPC.

Cette hégémonie de Temu sur le commerce international pourrait cependant être en danger, au moins en ce qui concerne l'Europe. Dans le cadre de la lutte contre la fast fashion, le Conseil européen a instauré, fin 2025, un nouveau droit de douane de 3€ sur les colis inférieurs à 150€. Et cette taxe ne compte rien laisser passer. Si le colis contient plusieurs exemplaires d'un même article, les 3 € ne seront prélevés qu'une fois, mais s'il contient des produits différents, il faudra payer 3 € par produit ! La taxe qui concerne en grande majorité des sites comme Shein et Temu entrera en vigueur en juillet 2026.

Une seconde taxe concernant les "frais de traitement", d'un montant de 2 à 5 €, pourrait par ailleurs bien s'ajouter aux colis entrant sur le territoire français. La facture finale de vos petits colis pourrait ainsi gonfler de 8 € par achat. Un véritable budget.