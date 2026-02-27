Picard, Sephora, Mr Bricolage, Burger King... : toutes ces marques offrent des cadeaux gratuits pour votre anniversaire

De nombreuses grandes marques proposent des produits gratuits le jour de votre anniversaire. Ne ratez pas la date !

Quoi de mieux que de célébrer son anniversaire avec une montagne de cadeaux venant de ses marques favorites ? Boissons, bons d'achat, places de cinéma, parfums, outils.... De nombreuses enseignes présentes en France s'engagent à faire un petit geste pour vous faire plaisir le jour de votre anniversaire.

Picard fait partie des enseignes les plus connues pour sa célébration des anniversaires. Chaque année, elle vous offre un petit fondant au chocolat ou une petite tarte aux pommes gratuitement si vous vous présentez le jour-même. Il ne vous restera plus qu'à ajouter les bougies ! Attention, il y a tout de même quelques conditions : vous devez être inscrit au programme de fidélité Picard depuis plus d'un an avant votre anniversaire, et y avoir réalisé au moins un achat dans les 30 jours précédant votre date de naissance.

Envie de découvrir un bon film entre amis ou en amoureux le soir de votre célébration ? C'est possible aussi. Si vous êtes membre du programme fidélité de l'enseigne UGC Ciné, vous obtenez 100 points bonus directement sur votre carte. Si vous êtes aussi abonné UGC illimité, vous recevez 2 places de cinéma gratuites. Une petite faim après la projection ? Pas d'inquiétude. Si vous avez bien indiqué votre date de naissance sur votre compte, Del Arte vous offre une bouteille de Prosecco ou une planche d'Antipasti à partager. Si vous préférez Burger King et que vous êtes membre du programme Kingdom, pensez à demander votre burger Whopper gratuitement sur place ou en Drive.

© Adobe Stock

Une surprise attend également les clients de l'enseigne Sephora le jour de leur anniversaire. Mais là encore, impossible d'accéder au cadeau si vous n'êtes pas membre du programme de fidélité. Les consommateurs ayant obtenu le statut "Black" recevront une crème pour les mains ou un produit similaire. Les clients au statut "Gold", c’est-à-dire ceux qui ont dépensé au minimum 1500€ dans les rayons de la marque ces 12 derniers mois, sont encore mieux traités, puisqu'ils reçoivent un bon d'achat de 30 €.

Côté réductions, une remise de 10% sur votre article préféré vous attend chez Mr. Bricolage. Cette dernière n'est valable qu'en dehors des promotions et des prix déjà en baisse. De son côté, Cultura vous enverra un bon de 5 euros par mail si vous êtes abonné à sa newsletter. Chez H&M, une remise de 25% s'appliquera également sur votre article préféré sur présentation du bon. De quoi passer un joyeux anniversaire !