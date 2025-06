Fini les chaussures qui puent - cette astuce gratuite et inconnue fait disparaître les mauvaises odeurs

Elles sont désagréables pour la personne qui les porte et pour son entourage. Voici une solution toute simple pour s'en débarrasser.

Après de longues journées d'été, il est possible et tout à fait naturel que les baskets, les ballerines ou encore les mocassins portés pendant plusieurs heures commencent à sentir mauvais. Causée par l'humidité de la transpiration, la mauvaise odeur apparaît quand des bactéries se développent dans les chaussures fermées.

Pour se débarrasser de ces effluves gênantes, beaucoup de personnes mettent leurs paires de souliers dans leur machine à laver. Malheureusement, un seul cycle de lavage suffit parfois pour abimer la couleur et le tissu d'une paire fragile. Il est également possible que la semelle de ces dernières se décolle et soit impossible à remettre en place durablement. De quoi passer d'un petit problème d'odeurs, à un gros souci de chaussures ruinées…

Il existe cependant une solution toute simple et gratuite qui ne risque pas de détériorer pas les chaussures malodorantes. Pour la mettre en place, vous n'aurez besoin que de deux sacs en plastique hermétiques et d'un congélateur. Il vous suffit de glisser vos chaussures dans les sacs, de les placer dans le congélateur et de laisser la magie opérer.

Après avoir attendu 12 h, sortez vos chaussures et appréciez le changement. Les effluves désagréables ont complètement disparu et votre paire a retrouvé son odeur propre d'origine ! Si vous rencontrez ce problème avec des chaussures de sport ou des sneakers que vous portez vraiment régulièrement, n'hésitez pas à les laisser dans le congélateur pendant 24 h. Le changement sera indéniable. En effet, le froid du congélateur va se charger de tuer les bactéries et les champignons responsables de la mauvaise odeur.

Pour de meilleurs résultats, il est aussi possible de saupoudrer l'intérieur des chaussures avec un petit peu de bicarbonate de soude avant de les placer dans le congélateur. Malheureusement, cette solution n'est pas permanente, mais elle permet de redonner un petit peu de fraicheur à vos paires préférées.

Les sachets de thé sont une autre alternative naturelle permettant de supprimer les mauvaises odeurs des chaussures pendant un temps. Pour apprécier le pouvoir de celle-ci, il suffit de placer un ou deux sachets de thé noir secs et non utilisés à l'intérieur des chaussures. Ces dernières devraient être beaucoup plus fraîches huit à douze heures après cette installation.