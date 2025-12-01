Des vêtements oubliés dans la machine à laver ? Cet ingrédient fait disparaître l'odeur de renfermé

Caché dans les placards de votre cuisine, cet ingrédient peut faire des miracles contre les odeurs d'humidité.

C'est un scénario beaucoup trop familier pour beaucoup d'entre nous : mettre du linge dans la machine à laver, appuyer sur le bouton de démarrage et vaquer (un peu trop) à nos occupations. Quelques heures plus tard, c'est le drame : nous réalisons bien trop tard que nous avons complètement oublié d'étendre ce linge. Résultat ? Nos vêtements sentent l'humidité et le renfermé. Et pour la plupart d'entre nous, l'idée de porter des vêtements imbibés de cette odeur est tout simplement impossible.

Mais, il n'est pas pour autant obligatoire de relancer un cycle de machine à laver. Une solution naturelle et beaucoup plus rapide existe. Légèrement acide, c'est le vinaigre blanc qui va vous aider à venir à bout des mauvaises odeurs. En effet, selon Karen Aronian, docteur en science de l'éducation et mode de vie, "le vinaigre blanc est le meilleur moyen d'éliminer les odeurs sans se soucier d'ajouter des produits chimiques à la lessive."

Pour l'utiliser correctement, il suffit de mélanger une part de vinaigre blanc avec quatre parts d'eau tiède. Mettez ensuite vos vêtements à tremper pendant 30 minutes à une heure dans l'évier ou dans une grande bassine. Si les odeurs sont très fortes, laissez les immergés toute la nuit. Vous pouvez ensuite effectuer un lavage à la main et au savon rapide pour éliminer les effluves de vinaigre qui auraient pu se déposer.

En plus des odeurs de renfermé, le vinaigre blanc peut aider à faire disparaître les taches de moisissures qui peuvent se former en cas d'oubli prolongé des vêtements dans la machine à laver. Au quotidien, c'est aussi un très bon remède contre les odeurs de transpiration.

L'experte en nettoyage et fondatrice du site Happy Family Blog, Cristy Harfmann, confirme, elle aussi, les bienfaits insoupçonnés du vinaigre blanc. "Si vous vous demandez comment laver des serviettes qui dégagent une mauvaise odeur, ajouter 60 à 250 ml de vinaigre dans la machine à laver lors du dernier cycle de rinçage permettra d'éliminer rapidement l'odeur", indique-t-elle.

Bien que le vinaigre blanc soit utilisé comme désodorisant, il est aussi très efficace pour raviver l'éclat du linge blanc et l'adoucir. Pour ce qui est de l'éclat, Cristy Harfmann suggère d'ajouter du vinaigre dans le compartiment à javel. Cette pratique peut être particulièrement utile pour éliminer les taches jaunâtres sur les oreillers ! Si vous cherchez plutôt à retrouver la douceur de votre linge, ajoutez une tasse de vinaigre au cycle de rinçage à la place de l'adoucissant. Un jeu d'enfant !