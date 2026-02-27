Yasuhiro Nightow : "Je n'ai jamais songé à un adieu envers l'univers de Trigun"

Trente ans après avoir lancé Trigun dans les pages des magazines japonais, Yasuhiro Nightow n'a rien perdu de son énergie ni de sa passion. De passage à la Comiccon de Tokyo, le mangaka nous a accordé une interview exclusive pour évoquer Trigun Stargaze, nouvel animé produit par les studios Orange et présenté comme l'ultime arc de la saga.

Le mangaka émérite Yasuhiro Nightow est venu à la Comiccon Tokyo accompagner les équipes des studios Orange pour le lancement en fanfare de l'ultime projet basé dans l'univers du manga Trigun : l'anime original Trigun Stargaze. En France l'anime sera diffusé sur la plateforme Crunchyroll en simulcast avec le Japon dès le 10 Janvier 2026. C'est peu dire que les fans français de Vash the stampede trépignent d'impatience à l'idée de voir la dernière production des studios Orange. Grâce aux équipes du Comiccon Tokyo et de Tôhô, Linternaute.com a pu s'entretenir avec Yasuhiro Nightow. Morceaux choisis :

Linternaute.com : pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans ce diptyque Trigun Stampede et Trigun Stargaze ?

Yasuhiro Nightow : Dans le cadre de ce projet, tout est parti de la mission consistant, pour Tôhô et l'équipe de production (Orange), à "rebooter" Trigun de leurs propres mains. Je l'ai compris comme une démarche visant à explorer jusqu'où il serait possible d'aller et de "gagner en portée", en prenant pour point de départ non seulement le manga d'origine, mais aussi la version animée précédemment produite par Madhouse. Mon rôle consistait principalement à vérifier le résultat final et à donner mon accord. J'ai pu apprécier tout au long du projet l'implication totale des équipes et je suis très impressionné par le résultat final.

De gauche à droite : Chika Ayamori (voix de Millie Thompson), Sakura Ando (voix de Meryl Strife), maître Yasuhiro Naito et Yoshimasa Hosoya (voix de Nicholas D. Wolfwood) © 2025 Tokyo comic con

En plus de l'usage de la 3D CGI, ces reboots proposent un chara design un peu plus rond, plus doux que le précédent. Qu'en pensez-vous en tant que créateur de ces personnages iconiques ?

J'ai eu le sentiment qu'à cette étape de réinterprétation de l'univers de Trigun, l'équipe d'Orange menait ses explorations avec une audace considérable. Cela permet, je crois, de tirer le meilleur parti d'idées nouvelles et de faire naître la possibilité de s'adresser à une génération entièrement nouvelle. C'est précisément pour cette raison que j'attends, le cœur battant, les réactions du public.

J'en ai déjà aperçu une partie lors du New York Comic Con d'octobre 2025 ; et j'ai acquis la conviction que cette nouvelle série est en train d'élargir encore la base de fans de Trigun..

Lorsque le projet a été lancé, quel personnage avez-vous eu le plus hâte de retrouver ?

Plus que de retrouver un personnage en particulier, ce que j'attendais le plus, c'était de revoir le " Punisher ", l'arme de Wolfwood. La nouvelle interprétation est composée de mécanismes d'une sophistication incroyable ; c'est formidable. Je suis heureux de ces retrouvailles grandioses, dignes d'une époque nouvelle..

© 2026 Yasuhiro Nightow, SHONENGAHOSHA / TRIGUN STARGAZE Project

Pour ce nouveau reboot, l'ensemble de l'histoire et des personnages a été entièrement reconstruit. Avez-vous ressenti quelque chose de particulier face à cela ?

Dès la phase dite de préproduction, un travail immensément vaste avait été abattu, et cela m'a littéralement stupéfié. J'entends dire que, dans les studios américains et à Hollywood, on produit une quantité à peine croyable de concept arts, dont beaucoup finissent par ne pas être utilisés ; or, c'est exactement la même chose qui s'est déroulée sous mes yeux. Je me suis dit avec force : "Cette équipe de production assume jusqu'à ce point l'œuvre que j'ai créée au départ ; elle l'accueille, s'y confronte et la porte." J'ai été profondément ému, du fond du cœur, par leur attitude et leur état d'esprit.

Vous semblez très enthousiaste à un mois de la diffusion du premier épisode de Trigun Stargaze…

La série précédente, STAMPEDE, est une œuvre que le réalisateur, M. Kenji Mutô, a édifiée en y mettant corps et âme. En reprenant le flambeau pour cette suite, STARGAZE, la réalisatrice Mme Masako Satô affronte Trigun avec calme et puissance, conformément à sa propre esthétique. J'attends avec impatience de voir cette ferme volonté d'" aller jusqu'au bout " conduire l'histoire jusqu'à sa conclusion.

Vous avez annoncé que Stargaze constitue la conclusion de l'histoire de Trigun. Qu'éprouvez-vous en disant " adieu " à des personnages qui ont occupé une place si importante dans votre vie ?

Je n'ai jamais songé à un adieu envers l'univers de Trigun. Cet univers tout entier fait partie de moi. Le projet, cette fois-ci, s'achèvera ; mais les personnages de Trigun demeurent en permanence dans mon cœur. J'ai l'impression qu'ils habitent un appartement, à l'intérieur de mon esprit ; il me suffit de les dessiner pour qu'ils apparaissent, à tout moment.

© 2026 Yasuhiro Nightow, SHONENGAHOSHA / TRIGUN STARGAZE Project

Avant l'anime, il y a eu le manga. Quelle a été l'étincelle à l'origine du manga Trigun ?

Lorsque l'on m'a demandé un manga en one-shot, je me suis demandé quel type d'œuvre serait le plus approprié, et j'ai regardé autour de moi. Dans le manga japonais de l'époque, il me semblait qu'il n'y avait personne qui dépeigne le western..

Et, plus encore, je ne trouvais quasiment aucune œuvre combinant le western et la science-fiction ; j'ai donc choisi le genre du "western SF".

Parallèlement, à ce moment-là, une idée m'est venue : "Un personnage qui, dans un univers de western, est un pistolero maniant le revolver, mais qui déteste par-dessus tout les conflits et les ennuis, et qui, plutôt que de se battre, se prosterne au sol pour s'excuser." C'est l'archétype de Vash. Ensuite, j'ai eu le sentiment d'élargir peu à peu l'univers et l'histoire, en avançant au fil du dessin.

Vous n'avez pas pris plusieurs mois de réflexion pour construire l'univers de votre série ?

Comme il s'agissait d'un magazine de taille relativement modeste, j'ai l'impression que les éditeurs m'ont laissé faire avec une grande liberté. Quand je proposais : "J'aimerais en faire une histoire de ce genre, qu'en pensez-vous ?", on me répondait très simplement : "Oui, allons-y comme ça." J'ai pu, dans un premier temps, mettre à l'eau la petite barque de la création. Puis, en dessinant, j'ai eu le sentiment d'empiler, d'ajuster et de polir peu à peu le récit et l'univers.

© Yasuhiro Nightow, Shonen Gahosha

Comment Vash est-il né ? Quelle a été votre inspiration ? Qu'avez-vous imaginé en premier : sa personnalité, son design, sa place dans l'histoire ?

L'idée du personnage et son apparence me sont venues presque simultanément. Je me suis dit que ce serait amusant d'avoir un personnage à l'allure flamboyante et au tempérament très enjoué. Quant aux personnages qui entourent Vash, ils me sont aussi venus naturellement à l'esprit, sans référence particulière ni source d'inspiration précise. La plupart du temps, je n'ai pas besoin de me creuser la tête. Est-ce que les personnages "vivent", pour ainsi dire… ? Je ne sais pas très bien ; mais, quoi qu'il en soit, ils finissent par arriver d'eux-mêmes, sans que je m'en rende compte (rire).

Les comics américains sont une de vos références il me semble ?

Juste avant de dessiner Trigun, j'ai lu une bande dessinée western de l'artiste britannique Simon Bisley, dans laquelle un monstre et un homme barbu se livrent à une fusillade (NDLR : probablement le titre Doom Patrol).

En lisant cette œuvre, je me souviens m'être dit : "Le western, c'est vraiment bien." J'ai également subi l'influence des figurines de " Spawn ". Pour des éléments comme le design très chargé de la ceinture de Vash, j'avais en tête l'idée qu'ils " rendraient bien " en figurine.

Enfin, au début du manga, sa silhouette immobile sur les ruines de July ressemble à un manteau, un peu à la manière de Spawn. Au-delà de cela, je pense que tout ce que j'ai vu ou vécu apparaît, sous des formes diverses, dans mon manga. Par exemple, Monev the Gale (MONEV) est inspiré de Venom (VENOM). Et son nom, c'est simplement " VENOM " écrit à l'envers (rire).

© Yasuhiro Nightow, Shonen Gahosha

Y a t'il un design dont vous êtes particulièrement fier ?

Le Punisher, je dirais. Il m'est "tombé dessus" en même temps que l'apparence de Wolfwood.. L'image de Jésus-Christ portant la croix dans le film La Passion m'a fortement marqué, et je me suis dit : "Et si cela devenait une arme… !!" — une idée très sacrilège, très simple, et assez stupide, que j'aime beaucoup. Mais lorsque l'anime a été sur le point d'être diffusé aux États-Unis, il est vrai que je me suis énormément inquiété : "Non mais… est-ce vraiment acceptable ?" Cela dit, quand j'ai demandé aux personnes concernées, on m'a répondu : " Aucun problème. " Et, en pratique, personne ne m'a particulièrement réprimandé. Je me suis dit que le christianisme était tolérant (rire).

© 2026 Yasuhiro Nightow, SHONENGAHOSHA / TRIGUN STARGAZE Project

En parlant de vécu, est-ce que l'un de vos personnages est particulièrement proche de votre personnalité ?

Tous les personnages ont chacun leur personnalité propre ; mais, en même temps, chacun contient aussi, par petites touches, une part de moi.

Cela étant, je crois que Merrill est celle qui se rapproche le plus de mon caractère. Dans l'anime, elle est dépeinte comme dotée d'une volonté forte et d'une grande capacité d'action ; mais, dans le manga d'origine, elle est un peu plus réservée, avec un côté moins affirmé. J'ai l'impression que cet " aspect pas très positif " me ressemble.

Le manga Trigun a été un succès immédiat. Vous-y attendiez-vous ?

Pas du tout (rires). Pendant que je dessinais, je n'avais en tête que le fait de terminer la partie à publier cette fois-ci…… Je n'ai pas une seule fois élaboré la structure du récit, ni mis au point une stratégie du genre : " Est-ce que ça va se vendre ? " Je me plongeais de toutes mes forces dans les planches, au point de ne même pas savoir comment j'allais terminer ce manga. Pendant toute la sérialisation, je n'ai cessé de me débattre au sein de l'histoire.

Le premier chapitre de Trigun est sorti il y a 30 ans. Avec le recul et votre expérience actuelle, changeriez-vous quelque chose ?

Non, je ne changerais rien. À l'époque, j'ai réellement tout donné. Je m'y suis consacré de toutes mes forces. Même s'il y avait des maladresses ou des manques, je voudrais laisser telles quelles ces traces d'efforts et cette trajectoire âprement conquise.

© Yasuhiro Nightow, Shonen Gahosha

Vous avez étudié la sociologie à l'université, puis vous avez travaillé dans une agence immobilière. Quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir mangaka ?

L'entreprise immobilière qui m'a accueilli comptait des collègues et des supérieurs bienveillants ; l'environnement de travail y était sain : c'était une excellente société. Pourtant, même en m'imaginant, quelques années plus tard, occuper le poste de mon supérieur, je n'arrivais absolument pas à m'y projeter. Il est probable que, presque naturellement, je pensais déjà en moi-même : "Un jour, je gagnerai ma vie grâce au manga."

Lorsque j'ai apporté à un éditeur un manga que j'avais dessiné en dôjinshi, on m'a recommandé, sur-le-champ, de candidater à un prix. J'ai remporté ce prix et reçu une dotation de 500 000 yens ; c'est alors que j'ai dit à mes parents : "Je crois que je peux vivre de cela."

Je ne me souviens pas clairement, même aujourd'hui, de la raison pour laquelle j'ai commencé à dessiner des mangas ; mais dessiner a toujours été, depuis l'enfance, comme une partie de mon corps. Avant même d'en avoir pleinement conscience, à l'âge de la maternelle je dessinais déjà Snoopy, et c'en est un exemple.

© 2026 Yasuhiro Nightow, SHONENGAHOSHA / TRIGUN STARGAZE Project

L'une de vos premières œuvres professionnelles a été l'adaptation en manga du jeu vidéo Samurai Spirit. Quel a été le plus grand défi lors de cette adaptation ?

Samurai Spirits est un jeu que j'adore. Lors d'une soirée arrosée, j'ai directement fait ma " démarche commerciale " auprès du rédacteur en chef d'un magazine de jeux vidéo (rire). Comme l'équipe de production de Samurai Spirits m'a laissé passer diverses choses, j'ai pu le dessiner en m'en donnant à cœur joie. Ce fut une expérience réellement plaisante.

Quel mangaka ou quel manga vous a le plus influencé ?

Lorsque j'ai commencé à dessiner des mangas, la première influence que j'ai consciemment identifiée a été Tensai Bakabon de M. Fujio Akatsuka. Ensuite est venue la " vague Leiji Matsumoto ", et j'ai lu voracement ses œuvres, à peu près sans distinction. M. Leiji Matsumoto est celui qui a posé les fondations grâce auxquelles je tiens aujourd'hui en tant qu'artiste.

J'ai aussi été influencé par de nombreux auteurs du Shônen Sunday tout particulièrement Mme Rumiko Takahashi et M. Fujihiko Hosono. Et celui qui m'a influencé de façon décisive, profondément, c'est M. Katsuhiro Ôtomo. Tous les garçons de ma génération qui dessinaient des mangas ont été bouleversés par M. Katsuhiro Ôtomo. Puis, après avoir rencontré Mœbius, les comics étrangers m'ont, eux aussi, énormément influencé. Voilà les principales sources d'influence qui m'ont façonné.

© 2026 Yasuhiro Nightow, SHONENGAHOSHA / TRIGUN STARGAZE Project

Lorsque vous avez besoin de vous ressourcer, quels sont vos loisirs ?

Je bricole tranquillement des figurines et des maquettes en plastique, sans me prendre la tête.

Ces derniers temps, les fabricants chinois évoluent d'une manière stimulante, à bien des égards c'est intéressant...

Le fait de fabriquer et de manipuler ces objets en volume donne l'impression que mon cerveau, à bout de nerfs, se rafraîchit et "bascule" à nouveau... Et ensuite, je reviens au monde du manga en deux dimensions.

La rédaction de L'Internaute tient à remercier chaleureusement Monsieur Yasuhiro Nightow pour son enthousiasme et sa bienveillance, mais aussi les équipes de Comiccon Tokyo et de Tôhô pour leur aide à la réalisation de cette interview. Enfin, merci à Yota pour son interprétariat. Décidément les équipes du Comiccon au Japon que ce soit à Tokyo ou Osaka aiment les mangakas.