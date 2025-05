Un nouveau mot se répand chez les jeunes, c'est comme ça qu'ils parlent du travail et de l'effort

Dans les cours de récréation, sur les réseaux sociaux, ou dans les discussions de groupe, les adolescents utilisent un nouveau verbe pour désigner l'effort, le vrai.

Les jeunes inventent souvent leurs propres expressions. Verlan, anglicismes, néologismes… Leur lexique sert à marquer l'appartenance à une génération, mais aussi à détourner ou réinventer des mots pour mieux coller à leur réalité. Et souvent, ça donne des mots qu'on ne comprend pas tout de suite, nous les anciens.

Aujourd'hui, un drôle de verbe s'est installé dans leur vocabulaire quotidien pour dire "je vais faire de mon mieux", ou même "je vais me surpasser". Et il vient du monde du gaming, affirme Radio France. Dans Fortnite, comme dans bien d'autres jeux en ligne, l'injonction "try-harder", littéralement, "essaie plus fort", revient souvent. À force de l'entendre, les jeunes joueurs francophones l'ont reformulée à leur manière : phonétiquement, "try harder" devient... "trallarder".

© 123rf

Le mot s'est même transformé en verbe, jouant de sa proximité avec "travailler". Ainsi, trallarder, c'est faire un vrai effort, se mettre en mode "try-hard", se donner à fond, que ce soit pour réviser un contrôle ou courir plus vite pendant le cours d'EPS. Et le verbe s'est ensuite transformé encore un peu en devenant un nom-adjectif.

Dans le milieux du gaming, un "trallardeur", ou "tryharder", c'est quelqu'un qui cherche à progresser, à avancer rapidement dans le jeu, en jouant avec beaucoup d'application et de sérieux. Parfois au détriment du plaisir, note le dictionnaire Orthodidacte. Des youtubeurs issus du gaming comme Squeezie ou Gotaga l'utilisent déjà régulièrement. Ce dernier a même fait une vidéo Youtube à ce sujet.

Bien qu'il vienne de ce milieu, ce verbe s'applique aujourd'hui tout aussi bien aux révisions scolaires ou à la vie de tous les jours. Exemple : "Il faut que je trallarde sur mes révisions, je ne peux pas laisser passer cette occasion". Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce mot ne vient donc ni d'un patois ni d'un coin de France en particulier. Selon les régions, les anciens disaient "faut tâcher moyen", "se lever le maffre", "lapider", "ahaner", "péneler", "ourser", ou "faire la pénitence". Maintenant c'est "faut trallarder". Le même message, mais avec un style bien d'aujourd'hui.