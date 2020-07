Kanye West président des Etats-Unis : pourquoi il renonce

Après avoir annoncé sa candidature à la Maison Blanche, le rappeur Kanye West semble s'être finalement retiré de la course.

"He's out". Quelques jours seulement après avoir annoncé sa candidature à la prochaine présidence des Etats-Unis, Kanye West "n'est plus dans la course". C'est en tout cas ce qu'affirme Steve Kramer, spécialiste des campagnes électorales et conseiller du rappeur dans sa course à la Maison Blanche, interrogé par le site Intelligencer du New York Magazine. "Il n'est plus dans la course", explique-t-il, soulignant toutefois que tous les projets politiques de Kanye West n'avaient pas encore été annulés. "Je n'ai rien à dire de bon ou de mauvais sur Kanye. Chacun a ses raisons privées pour prendre des décisions. Etre candidat à la présidentielle est sans doute une des choses les plus difficiles à envisager à ce niveau. N'importe quel candidat se présentant à la présidentielle pour la première fois fait face à des ratés", a ajouté le spécialiste des stratégies électorales.

Mais alors qu'est ce qui a freiné Kanye West ? Selon la presse américaine, le rappeur se serait déclaré trop tard dans la course à la présidentielle américaine et donc n'a pas récolté suffisamment de soutiens. D'autant que les rares sondages effectués aux Etats-Unis étaient loin de lui être favorables : selon les chiffres de l'institut Redfield & Wilton Strategies, relayés par Franceinfo, Kanye West n'obtiendrait que 2% des voix (contre 48% pour Joe Biden et 39% pour Donald Trump). Le rappeur, époux de Kim Kardashian, sera-t-il au départ de la prochaine campagne présidentielle, en 2024 ? Il avait lui même évoqué cette idée...

Pourquoi Kanye West veut devenir président

"Comme tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pour gagner." Début juillet, c'est avec ces mots que Kanye West se lançait dans la course à la Maison Blanche. Des ambitions politiques affichées sur Twitter, puis réaffirmées dans une longue interview accordée au média américain Forbes, mercredi 8 juillet 2020. Dans cet entretien, le célèbre rappeur expliquait avoir coupé les ponts avec Donald Trump, qu'il a pourtant longtemps soutenu, jusqu'en 2018, n'hésitant pas à exhiber la casquette rouge du milliardaire affublé du slogan "Make America Great Again" jusque dans le Bureau ovale à la Maison Blanche. "Avec cette interview, je retire la casquette rouge", assure-t-il dans Forbes.

Pour lui, sa candidature n'a rien d'un hasard, elle est même dictée par Dieu. "Voyons si la nomination est pour 2020 ou pour 2024, parce que c'est Dieu qui nomme le président (...) Si c'est 2020, alors j'aurais été nommé par Dieu", expliquait-il au journal, ajoutant qu'il serait alors le candidat d'un nouveau parti, baptisé "Jour de naissance". Une candidature motivée par le souhait de Kanye West de rassembler les votes Noirs, ce que serait incapable de faire Joe Biden, en tête des derniers sondages. "Dire que le vote noir est démocrate est une forme de racisme et de suprématie blanche", expliquait l'artiste, ajoutant : "L'Amérique a besoin de gens spéciaux qui dirigent. Joe Biden n'est pas spécial."

Côté programme de campagne, Kanye West s'inspirait du film Marvel Black Panther : "Je vais utiliser le cadre de Wakanda parce que c'est la meilleure explication de ce que notre groupe va ressentir à la Maison Blanche", assurait le rappeur, soutenu par son épouse, Kim Kardashian. Le reste de son programme en revanche, demeurait toujours un mystère.