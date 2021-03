Patrick Bruel : après une blessure et des accusations, un retour dans les Enfoirés

PATRICK BRUEL. Le chanteur Patrick Bruel, qui continue l'aventure des Enfoirés cette année, avait l'an passé beaucoup fait parler de lui.

Il est désormais l'un des tauliers de la joyeuse troupe des Enfoirés. Ce vendredi 5 mars, Patrick Bruel remontera sur scène pour un nouveau concert aux bénéfices des Restos du cœur, baptisé cette année Les Enfoirés : A côté de vous. Un moment attendu par le chanteur, comme il le montre sur les réseaux sociaux, impatient que le public découvre ce nouveaux spectacle, lui qui avait l'an passé fait couler beaucoup d'encre lors de sa participation aux Enfoirés.

Il y avait d'abord les accusations pour harcèlement sexuel à son encontre en septembre 2019, qui avaient poussé la production à justifier la présence de l'artiste sur scène. "Si la participation de Patrick Bruel aux Enfoirés devait mettre les Restos en péril, il se retirerait de lui-même. Il est très attaché à la cause. C'est un soutien depuis des années (...) il n'appartient pas aux Restos du cœur de prendre parti sur un fait divers", déclarait à Télé Loisirs Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au sein des Restos du cœur.

Après ce scandale, dont les suites judiciaires ne sont pas connues, Patrick Bruel avait fait les gros titres avec une blessure au genou, survenue lors de répétitions pour les concerts des Enfoirés. Après une chute de deux mètres, il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés. "Il y a deux jours en répétitions, j'étais en train de chanter. Une zone à l'arrière de la scène n'était pas protégée et était plongée dans le noir. Je suis parti en arrière et j'ai chuté de deux mètres sans pouvoir me retenir", expliquait-il à LCI, soulignant que "tout le monde a eu très peur", mais qu'il y avait "plus de peur que de mal". Se voulant rassurant, il s'était ensuite réjoui de pouvoir remonter sur scène à côté de ses camarades de la troupe des Restos du cœur. Ce qu'il fera également pour cette édition 2021, pour le plus grand plaisir de ses fans et sans polémiques cette fois...

Chanteur, acteur... Patrick Bruel est sans conteste l'un des visages les plus connus et les plus populaires de la musique française. Patrick Benguigui est né le 14 mai 1959 à Tlemcen, au nord-ouest de l'Algérie au sein d'une famille pied-noir. Il est le fils de Pierre Benguigui et d'Augusta Kammoun, tous les deux enseignants. Après la séparation de ses parents en 1960, le jeune Patrick est élevé par sa mère et arrive en France en 1962, s'installant en banlieue parisienne, à Argenteuil. Très vite, il se découvre une passion pour la musique et notamment pour des artistes comme Jacques Brel, Georges Brassens ou Serge Gainsbourg. Il commence la guitare, puis se tourne vers le théâtre. Patrick Bruel devient animateur au Club Med puis obtient un rôle au cinéma dans "Le Coup de sirocco" (1978). Passionné également par le football, où il rêve de faire carrière, il se lance finalement dans la chanson, sans délaisser le cinéma.

La vie de Patrick Bruel est truffée de succès, d'abord timides, plus tard incontestables. Parallèlement à ses débuts hésitants dans la musique, il obtient des succès au cinéma avec P.R.O.F.S (1984) et La Maison Assassinée (1988). Il rencontre enfin un grand succès avec son album "Alors regarde" qui marque le début de la "Bruelmania". En 1997, on le retrouve dans "K" et "Le Jaguar". Il se consacre ensuite plutôt à la musique mais revient au cinéma dans "Un secret" en 2007.

Patrick Bruel au European Poker Tour à Paris en 2011 © RUET

Si la chanson tient une large place dans sa vie, Patrick Bruel a une autre passion bien connue de ses fans : le poker. Joueur invétéré et véritable champion, quand il n'est pas sur scène ou en tournage, Patrick Bruel tâte le tapi vert, parfois même en championnat. Pour lui, le poker est une discipline "très ludique, très intéressante et passionnante", expliquait-il à LCI en 2016. D'ailleurs, Patrick Bruel est le troisième Français seulement à décrocher le bracelet du World Series of Poker, le championnat du monde de poker. Un titre qu'il a remporté en 1998. "C'est sûr que gagner un titre de champion du monde dans une discipline aussi convoitée, ça se remarque et ça a eu forcément une influence. Ça m'a permis d'avoir une légitimité en tant qu'ambassadeur. A cette époque, Canal + m'avait demandé de présenter des émissions de poker pour expliquer le poker de compétition aux gens qui pouvaient en avoir l'image d'un jeu clandestin truffé de vices et de toutes sortes de clichés."

L'image de Patrick Bruel est quasi indissociable des femmes. Le chanteur a, durant sa vie, eu trois relations "officielles". Le 21 septembre 2004, Patrick Bruel se marie avec l'écrivaine et dramaturge Amanda Sthers, trois ans après leur rencontre à Saint-Tropez. Le couple se dit oui à Paris, s'abord à la mairie du 4ème arrondissement, puis à la Synagogue de la Victoire. De leur union naissent deux fils : Oscar, le 19 août 2003 et Léon, le 28 septembre 2005. Après trois ans de mariage, en 2007, Patrick Bruel et Amanda Sthers se séparent, mais restent proches, toujours aujourd'hui. "On a une relation extraordinaire, on s'entend très bien. Je dirais comme frère et sœur. C'est parti d'une réaction d'intelligence, par rapport à nos enfants", explique à ce propos le chanteur dans l'émission Sept à Huit sur TF1.

Après son mariage avec Amanda Sthers, en 2009, Patrick Bruel s'affiche en compagnie de la mannequin et présentatrice de télévision Céline Bosquet jusqu'en 2012, puis entre 2013 et 2017 avec Caroline Nielsen. Depuis, le chanteur n'a jamais officialisé de relation.

Le coronavirus n'a pas épargné pas les artistes dès le début de la crise sanitaire en France. Patrick Bruel avait révélé, jeudi 3 avril 2020, avoir lui aussi été contaminé par le Covid-19 et avoir lutté contre la maladie durant plusieurs jours. "Les amis, pas d'inquiétude, tout va bien. Suite à mon interview sur Franceinfo, les médias relayent le fait que j'ai eu le coronavirus. Oui, en effet, je l'ai eu mais j'ai aussi eu la chance de plutôt bien réagir. Après quelques jours de fièvre, toux et fatigue, je vais désormais beaucoup mieux", écrivait le chanteur de 60 ans sur son compte Instagram. Et de conclure son message : "Je suis de tout cœur ce soir avec les gens durement touchés, ainsi qu'avec tout le personnel soignant qu'on ne remerciera jamais assez."

Quelques minutes plus tôt, Patrick Bruel avait effectivement révélé à Franceinfo avoir été touché par le coronavirus. Confiné à Paris, il avait raconté son quotidien. "Je suis tout seul à Paris. Mes enfants sont descendus dans le Sud, dans ma maison, avec leur maman. Et moi, j'ai préféré rester ici. J'ai senti des symptômes du coronavirus un peu forts, dès le départ. Les choses ont un peu évolué, à un moment donné. J'ai tout fait tout pour me soigner, pour me protéger, pour avancer sans paniquer. Avec l'aide des médecins, au téléphone, j'ai pu régler la chose. Mais ce n'est vraiment pas une mince affaire. J'en suis au vingtième jour, mais j'ai vraiment passé un sale moment", avait-il expliqué. Et d'ajouter : "j'ai eu un peu peur à un moment donné. Mais ça va."

L'année 2019 devait être triomphante pour Patrick Bruel : 60 ans, une tournée à succès, l'affiche du film "Le meilleur reste à venir", plusieurs soirées télévisées et un public toujours aussi présent. Pourtant, depuis septembre dernier, le chanteur est dans le viseur de la justice pour des gestes et des propos déplacés. En tout, cinq femmes l'accusent d'exhibition, de harcèlement et d'agression sexuels. Deux enquêtes ont été ouvertes : la première, préliminaire, ouverte le 13 août 2019 par le parquet d'Ajaccio après le signalement fait par une masseuse corse ; la seconde, ouverte le 11 octobre à Perpignan après la plainte déposée par une autre masseuse.

Interrogé par Le Figaro, son avocat, Maître Hervé Témime, affirmait au début du mois de décembre n'avoir "à ce jour aucune nouvelle de ces enquêtes". Et d'assurer : "ce qui est évoqué ne correspond pas à la réalité et les enquêtes judiciaires permettront de le démontrer". De son côté, le chanteur, qui n'avait fait aucun commentaire sur l'affaire, a tout de même finalement (et rapidement) évoqué les enquêtes dont il fait l'objet lors d'une interview accordée à Paris Match. "Tant que je n'ai pas eu accès au dossier, tant que je n'ai pas vu un juge, je ne peux pas m'exprimer", a déclaré Patrick Bruel dans les colonnes du magazine.

Très discret sur le sujet des accusations à son encontre depuis l'éclatement de l'affaire en septembre, Patrick Bruel est resté sur le devant de la scène. Aujourd'hui en cure pour se ressourcer et faire du sport, il vient même d'annoncer deux dates supplémentaires à sa tournée, à Lille et à Amiens. Les accusations dont il fait l'objet ces derniers mois n'ont visiblement en rien altéré l'amour inconditionnel de ses fans, en témoignent les salles de concert systématiquement combles dans lesquelles Patrick Bruel se produit.

L'affaire a commencé par des accusations d'exhibitionnisme et de harcèlement sexuel de la part de Patrick Bruel, révélées par le Parisien le 9 septembre 2019. La première accusatrice de Patrick Bruel est une esthéticienne de 21 ans, qui l'accuse d'avoir, avec "insistance" tenu des propos "laissant entendre clairement qu'il attendait une prestation à caractère sexuel". Selon elle, les faits se seraient produits le 9 août dernier en marge d'un concert à Ajaccio. Lors de ce massage, réalisé dans sa loge avant son concert, le chanteur aurait aussi, selon son accusatrice, refusé de porter un sous-vêtement et "souhaité rester nu". Selon les dires de la jeune employée, la porte de la loge était close et aucun témoin n'a assisté à la scène. L'accusatrice aurait aussi précisé qu'"aucune contrainte n'aurait cependant été exercée".

Après la plainte de la jeune femme, Patrick Bruel a démenti les faits auprès du Parisien. "Nous étions une heure avant mon concert, dans ma loge, accessible à tous. Mon équipe, mes collaborateurs, mes enfants étaient à proximité et ont l'habitude d'entrer à tout moment dans ma loge. Je n'ai pas eu la moindre intention, ni le moindre geste déplacé envers cette femme", a-t-il affirmé au quotidien début septembre. Face aux gendarmes, qui l'ont auditionné le 8 septembre, Patrick Bruel, qui aurait reconnu la réalité du massage, aurait expliqué avoir effectivement voulu rester nu sur le ventre, mais à cause de la chaleur. Il aurait assuré avoir mis une serviette lorsqu'il s'est retourné sur le dos. Selon lui, la jeune femme aurait ensuite assisté à son concert, à Ajaccio, en compagnie de plusieurs proches. Le 23 septembre, Le Parisien a également écrit que Patrick Bruel aurait "plaidé le malentendu" devant les enquêteurs, affirmant n'être "attiré que par les femmes qui ont du désir pour" lui.

Quelques jours après le concert de Patrick Bruel en Corse, le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête préliminaire pour "exhibition sexuelle" et "harcèlement sexuel", rapporte Le Parisien. Toutefois, c'est par la police de Châlons-en-Champagne, dans la Marne, que le chanteur a été entendu pour la première fois dans le cadre de ces investigations, le dimanche 8 septembre 2019, alors qu'il s'y produisait en concert. "Le chanteur n'avait pas pu être auditionné sur l'île puisqu'il avait quitté les lieux au moment où les faits ont été dénoncés par la jeune femme", est-il détaillé dans le journal. Outre Patrick Bruel, la police a interrogé plusieurs employés de l'hôtel Radisson, où le chanteur séjournait à Ajaccio. L'enquête a depuis avancé avec d'autres auditions.

Une autre femme, habitant dans la Loire, a témoigné dans le Parisien le 23 septembre 2019. Cette ancienne masseuse décrit des faits présumés en de nombreux points semblables à ceux décrits par l'accusatrice d'Ajaccio. En septembre 2008, elle dit avoir croisé Patrick Bruel alors qu'elle travaillait dans un hôtel de Cannes. En plus du refus de porter un sous-vêtement jetable, le chanteur aurait selon elle réclamé "une caresse sexuelle 'avec les mains'" et "tenté de passer ses bras autour de sa taille". Patrick Bruel aurait argumenté en affirmant qu'il "obtenait régulièrement de telles faveurs dans les hôtels marocains", mais face au refus de la masseuse, il aurait laissé entendre qu'il pourrait nuire à son poste dans l'hôtel.

Une troisième accusatrice, ancienne masseuse elle aussi, qui réside aux îles Baléares, accuse quant à elle Patrick Bruel de l'avoir harcelée dans un hôtel de luxe de Saint-Barthélemy, en 2011. Lors d'un soin dans sa chambre, le chanteur aurait cette fois "refusé de porter une serviette et plongé la pièce dans la pénombre" avant de "réclamer une fellation". Le Parisien écrit que le chanteur aurait même "collé son sexe en érection sur l'employée, tout en lui maintenant les mains". Une seconde séance, le lendemain, se serait déroulée "sans accrocs".

"J'avoue que je suis un peu déstabilisée au départ, je suis impressionnée. Il s'installe sur le ventre, mais refuse que je lui couvre les fesses. Puis il se retourne, et refuse encore une fois la serviette… Il a ensuite pris mes mains pour les diriger vers son sexe avant de me dire de lui faire des bisous. Je dis stop, il insiste, et j'écourte le massage", raconte-t-elle au Parisien, avant de continuer : ensuite, il "arrive par-derrière, m'attrape les poignets et se colle à moi, toujours nu sous son peignoir. Je me suis énervée et lui ai demandé de me lâcher." Elle explique regretter de ne pas avoir porté plainte, pour lui "faire prendre conscience". "Même si c'est une célébrité, il ne faut pas avoir peur", conclut la masseuse.

Si les faits seraient aujourd'hui prescrits, la victime présumée a tout de même voulu témoigner en apprenant l'ouverture de l'enquête préliminaire par le parquet d'Ajaccio après le signalement d'une autre masseuse. "Lorsque l'affaire est sortie dans la presse, une amie au courant de mon histoire m'a envoyé un article. J'ai découvert que tout était similaire à ce que j'avais subi… ", explique-t-elle au Parisien, ajoutant qu'elle se "sent désormais assez solide pour tout dire. Pour moi, mais aussi pour cette jeune fille qui a eu le courage de dénoncer les faits, pour lui montrer qu'elle n'est pas seule."

La quatrième accusatrice, dont le témoignage a été révélé par Le Progrès vendredi 27 septembre, est la dirigeante d'un spa de Lyon. Originaire de la Loire, elle aurait rencontré Patrick Bruel lors d'un séjour à la montagne, dans un Club Med en 2017. Dans son témoignage, elle évoque "des avances plus ou moins voilées, demandes lourdes, allusions sexuelles". "J'étais ultra mal à l'aise. Je suis allé jusqu'à mes limites". Si cette quatrième accusatrice n'a pas porté plainte contre Patrick Bruel, elle explique au journal avoir pris la parole pour "crédibiliser le témoignage de la première jeune fille", à savoir l'esthéticienne d'Ajaccio, souvent attaquée sur les réseaux sociaux. "Ce n'est pas Patrick Bruel la victime, c'est elle", conclut cette quatrième victime présumée.

La cinquième accusatrice est donc une masseuse d'un spa de Perpignan, âgée d'une trentaine d'années. Elle a déposé plainte contre le chanteur pour "agression sexuelle", après un massage le 7 juillet 2019, au lendemain d'un concert au festival des Déferlantes, à Argelès-sur-Mer. "L'enquête, confiée à la Sûreté départementale, est en cours", a ajouté le procureur de la République à l'AFP. Selon les déclarations de cette nouvelle victime présumée au Parisien ce vendredi 11 octobre, elle avait été approchée par la star dès le 6 juillet, jour du concert. Patrick Bruel lui aurait offert "un pass VIP" et lui aurait proposé "de passer dans sa loge pour boire une coupe de champagne", ce qu'elle aurait refusé. Le massage aura lieu le lendemain matin. Après les reproches de Patrick Bruel pour son absence de la veille, la masseuse dit avoir eu affaire à un client non douché et très directif. Elle dénonce ensuite "des comportements très déplacés" du chanteur, assurant que "ce qui l'intéressait le plus, c'était le massage de ses fesses. J'ai décidé de déposer plainte après avoir pris connaissance de l'histoire de la fille d'Ajaccio".

Ces cinq témoignages, qui ont créé un séisme dans la presse depuis septembre 2019, ont entaché la réputation de Patrick Bruel, qui reste, depuis le début de sa carrière, l'un des chanteurs français les plus populaires. D'ailleurs, malgré cette affaire, ses dates de tournées affichent toujours complet, preuve que l'amour de son public est inaltérable, même en temps de trouble.