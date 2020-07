Mort de Monique Borelli : la chanteuse lyrique tuée par son fils, ce que l'on sait

La chanteuse lyrique Monique Borelli a été poignardée par son fils à leur domicile, près d'Aix-en-Provence. Elle a succombé à ses blessures dans la nuit de mardi à mercredi.

Elle a succombé à ses blessures. La chanteuse lyrique Monique Borelli est décédée dans la nuit de mardi à mercredi 22 juillet, à l'hôpital Nord de Marseille, nous apprend France Bleu. Elle y avait été admise dans un état grave après avoir été poignardée plusieurs fois au thorax par son fils, âgé de 18 ans. La soprano avait 59 ans. Selon la radio, les faits se seraient produits lundi 20 juillet vers 22 heures, au domicile familial de Châteauneuf-le-Rouge, près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Le père, âgé de 60 ans, et la mère qui a 59 ans, accusent leur fils, qui vit toujours avec eux, de leur avoir volé de l'argent. Face aux réprimandes de ses parents, le jeune homme s'énerve, rentre dans une vive colère, se saisit d'un couteau et donne un premier coup à son père", est-il expliqué par France Bleu. Le suspect n'était pas connu des services de police, explique le parquet d'Aix-en-Provence, ajoutant que le jeune homme doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique pour "mettre en évidence d'éventuels troubles de santé mentale". Le fils de Monique Borelli a été mis en examen et écroué pour tentative de meurtre sur son père et sa mère. Les faits devraient être requalifiés après le décès de la victime.