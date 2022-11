Carla : la candidate de la Star Academy en danger

CARLA STAR ACADEMY. A la Star Academy 2022, l'heure est aux nominations, après les évaluations de la semaine : Carla est nommée aux côtés de Paola, Tiana et Léa.

[Mis à jour le 02 novembre 2022 à 18h43] Les élèves de la Star Academy sous tension : après les évaluations de la semaine, ce sont quatre candidats qui sont en danger : Carla et Paola, ainsi que Tiana et Léa. Pour cette quatrième semaine de compétition, les évaluations avaient lieu en duo. Ce sont donc deux duos qui ont été désignés par Michael Goldman comme en danger cette semaine. Deux duos qui seront départagés par le public lors du prochain prime, samedi sur TF1.

Lors des évaluations, diffusées ce mercredi 2 novembre, Carla et Paola avaient décidé d'interpréter la chanson Tu es mon autre, interprétée par Maurane et Lara Fabian. Une chanson à voix qui a déstabilisé Paola, en larmes après l'évaluation pour avoir raté sa prestation et fait chuter Carla avec elle. Les deux jeunes femmes seront-elles sauvées par le public ? Réponse samedi.

Carla, une carrière avant la Star Academy

our les téléspectateurs de TF1, son visage est peut-être inconnu : mais Carla, élève de cette saison 2022 de la Star Academy, n'en est pas à ses débuts dans la musique. La jeune femme originaire d'Antibes a notamment suivi un cursus au sein d'une école de danse, puis a fait le Cours Florent pour une formation en comédie musicale. Elle est ensuite apparue dans la comédie musicale Ghost au théâtre Mogador, à Paris. Depuis la rentrée, Carla est également sur les planches, dans le dernier spectacle d'Alexis Michalik, Les Producteurs, comme danseuse et chanteuse.

Avant sa participation au célèbre télécrochet présenté par Nikos Aliagas, Carla s'est confiée à Var Matin. La jeune femme a avoué être fan de la Star Academy dont les dernières saisons "ont bercé son enfance". L'univers artistique de la jeune femme est décrit par elle-même comme " hip-hop, street jazz " pour la danse et " pop RNB " pour le chant. Carla a beaucoup d'ambition pour l'aventure tout en étant consciente de ce qui accompagne une mise en lumière soudaine.

Son objectif ? "Rester le plus longtemps possible dans l'aventure et prendre du plaisir à chaque instant. On a tous envie de gagner, d'aller au bout, mais l'émission est aussi un accélérateur de vie avec une exposition médiatique rare. Il faut en avoir conscience, surtout pour l'après. Lors de la dernière saison, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi omniprésents qu'en 2022, il faudra s'adapter."

Carla, favorite à la Star Academy ?

Lors de cette première semaine, les élèves de la Star Academy ont pris leurs marques dans le château de Dammarie-les-Lys. A 23 ans, Carla a fait son entrée aux côtés de ses nouveaux camarades de promo, à l'issue du premier prime de la Star Academy, édition 2022, samedi 15 octobre. Lors de cette soirée, la jeune femme a pu se présenter aux téléspectateurs en interprétant la chanson Señorita, de Camila Cabello et Shawn Mendes, aux côtés d'un autre élève, Chris.

Depuis ce premier prime, les téléspectateurs ont pu découvrir les premiers pas de Carla à la Star Academy, pour le meilleur et pour le pire. Car dès le premier cours avec Marlène Schaff, la répétitrice de cette saison 2022, la danseuse s'est faite réprimander et sortir de la pièce avec Léa, pour s'être moquées d'une autre candidate, Tiana, qui peinait visiblement à interpréter, en anglais, la chanson Someone you loves de Lewis Capaldi, invité du prochain prime, samedi.

Outre ce premier faux pas, la jeune femme a été sélectionnée pour le premier tableau dansé de la saison : sur Lolita, d'Alizée, Carla a été choisie pour performer aux côtés des danseurs professionnels de Yanis, le professeur de danse de cette saison 2022 de la Star Academy.